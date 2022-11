L’Oppo Find X6 Pro promet déjà d’être un champion du ray tracing

Oppo propose une alléchante démonstration de sa technologie de ray tracing exploitant le nouveau Snapdragon 8 Gen 2 dans un jeu vidéo sur smartphone. De quoi déjà faire la promotion de l'Oppo Find X6 Pro.

Qualcomm sort l’artillerie lourde en présentant le Snapdragon 8 Gen 2. La nouvelle puce surpuissante et bourrée d’intelligence qui équipera une très grande partie des smartphones haut de gamme des mois qui viennent. On compte évidemment de nombreux partenaires privilégiés aux côtés de la firme américaine. Parmi eux se trouve Oppo. Le constructeur chinois a mis les petits plats dans les grands pour proposer une impressionnante démonstration des capacités de ray tracing du nouveau SoC sur les jeux mobiles.

Pour rappel, le ray tracing est une technique qui permet de simuler la trajectoire de la lumière et, surtout, ses interactions avec des environnements et des objets pour que les effets de réflexion et de réfraction soient aussi réalistes que possible. Dans un film d’animation ou un jeu vidéo, ce procédé permet de grandement améliorer l’expérience visuelle. Tout est plus beau et l’immersion s’en trouve aussi optimisée.

Snapdragon 8 Gen 2, Oppo et ray tracing

Or, le Snapdragon 8 Gen 2 promet de grandes choses du côté de la gestion du ray tracing. Et pour en faire la démonstration, Oppo a carrément développé une scène d’un jeu mobile baptisé « Camp Guard » avec « plus de 2 000 modèles physiques, 800 000 triangles et près de 100 textures ».

Dans la vidéo ci-dessus, vous pouvez voir plusieurs comparaisons montrant les différences de rendu avec et sans le ray tracing activé.

Camp Guard fonctionne sans problème à 720p 60fps pendant une demi-heure sur un appareil à température ambiante alimenté par le Snapdragon 8 Gen 2 haut de gamme. Les lumières et les ombres des personnages et des objets du jeu réagissent de manière réaliste en fonction du mouvement du modèle et de l’angle de la caméra du joueur.

La marque de smartphones souhaite attirer votre attention sur la précision avec lesquelles sont projetées les ombres, la réflexion de la lumière sur des objets pourtant peu réfléchissants ou encore le réalisme des rayons du soleil dans l’ondulation de l’eau.

Faire la pub de l’Oppo Find X6 Pro

Avec cette démo, Oppo a deux objectifs. Premièrement, il fait déjà la promotion du futur Oppo Find X6 Pro — sans le nommer aussi explicitement — qui figure dans la liste des smartphones équipés du Snapdragon 8 Gen 2. Montrer les prouesses de la puce permet au constructeur de montrer celles de son futur modèle phare.

Aussi, la marque chinoise met en avant son expertise dans le développement de la technologie de ray tracing. En effet, avec sa vidéo, Oppo met en avant les performances de sa solution maison PhysRay Engine 2.0. Il s’agit d’un pilote développé en partenariat entre Oppo et Qualcomm qui vise à aider les développeurs à amener le ray tracing dans les jeux. Il agit en outre de concert avec le Variable Rate Shading (VRS) de Qualcomm pour améliorer « immensément les graphiques tout en résolvant le problème de la consommation d’énergie ».

Camp Guard est donc une occasion toute trouvée de faire l’éloge de PhysRay Engine 2.0 qu’Oppo veut mettre à disposition des développeurs pour « rendre le ray tracing sur mobile plus accessible et efficace ».

