Nouveau capteur photo Samsung : pour des smartphones polyvalents et pas trop moches

Le nouveau Samsung ISOCELL JN1 est un capteur photo pour smartphones qui se targue d'avoir les plus petits pixels du marché (0,64 micromètre). L'objectif est surtout de faciliter la multiplication de capteurs dans un module sans faire grossir celui-ci.

Samsung a présenté un nouveau capteur photo baptisé ISOCELL JN1. Nous n’avons pas affaire ici à un composant aussi ambitieux que le capteur de 200 mégapixels que préparerait la firme. Son intérêt se trouve ailleurs.

L’ISOCELL JN1 propose en effet une définition de 50 mégapixels dans un format contenu de 1/2,76 pouce. On se retrouve ainsi avec des pixels de seulement 0,64 micromètre. Samsung se targue ainsi de proposer le capteur photo pour smartphone aux plus petits pixels du marché.

Une annonce qui peut surprendre

Normalement, une telle déclaration a de quoi faire tiquer. En photographie, il est généralement recommandé d’agrandir les pixels pour améliorer la qualité de l’image et réduire le bruit (c’est d’ailleurs pour cette raison que la course aux mégapixels ne sert çà rien sur smartphone si la taille du capteur ne suit pas derrière).

Cependant, Samsung a préparé une explication intéressante pour défendre l’intérêt de l’ISOCELL JN1. Avec son nouveau composant, l’entreprise ne s’adresse pas aux capteurs principaux des smartphones. Elle cherche plutôt à améliorer leur polyvalence en photo.

Polyvalence photo et élégance

En d’autres termes, l’ISOCELL JN1 a plutôt vocation à être utilisé pour un ultra grand-angle, un téléobjectif ou l’appareil photo frontal des selfies. Samsung affirme qu’il s’agit là de son capteur le plus versatile.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Un constructeur de smartphones voulant intégrer un gros capteur photo peut manquer de place pour ajouter les autres capteurs de son module photo — ou alors il doit concevoir un énorme bloc disgracieux au dos de son appareil. Pour y remédier, il peut se tourner vers le petit ISOCELL JN1 de Samsung qui souhaite équiper « les smartphones les plus élégants de demain ».

Bientôt sur nos smartphones

Par ailleurs, l’ISOCELL JN1 profite de la dernière technologie ISOCELL 2.0 de Samsung qui promet une sensibilité ISO améliorée de 16 % et de bonnes performances en faible luminosité grâce à la technique du pixel binning qui fusionne quatre pixels en un pour capter plus de lumière.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs smartphones pour la photo en 2021 ?

L’ISOCELL JN1 a commencé à être produit massivement. Il devrait ainsi faire ses débuts sur smartphone d’ici la deuxième moitié de l’année 2021. Samsung étant, avec Sony, l’un des plus gros fournisseurs de capteur photo du marché, on peut d’ores et déjà s’attendre à ce que de nombreux appareils soient concernés.