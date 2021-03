Samsung lance une nouvelle technologie de capteur photo qui pourrait profiter à tous les smartphones

Samsung a dévoilé une nouvelle technologie pour ses capteurs photo, permettant de capturer davantage de lumière : ISOCELL 2.0.

Dans le domaine des smartphones, deux fournisseurs ont le quasi-monopole des capteurs d’appareils photo, Sony et Samsung. Ils développent en effet les capteurs qui seront ensuite utilisés par tous les autres constructeurs, qu’il s’agisse de Xiaomi, d’Apple, de Huawei ou d’Oppo.

De fait, lorsque l’un de ces deux acteurs présente une nouveauté de taille dans le domaine de la photo, c’est tout le marché des smartphones qui est susceptible d’en profiter. Et c’est précisément ce que vient de faire Samsung. Ce jeudi, le constructeur coréen a dévoilé ISOCELL 2.0, une nouvelle génération de capteurs photo, succédant à ISOCELL et à ISOCELL Plus.

L’idée derrière la technologie ISOCELL est d’intégrer des barrières physiques entre les photosites du capteur — les cellules chacune chargée de capturer un pixel de l’image. Cela permet d’améliorer la fidélité des couleurs et d’éviter les fuites de lumière d’un photosite à l’autre.

Un nouveau matériau pour capturer davantage de lumière

Sur son blog, Samsung indique avoir encore amélioré sa technologie : « Dans la première génération de pixels ISOCELL, une légère perte optique arrivait lorsque la grille métallique entre les filtres de couleur absorbait une petite portion de la lumière ». Désormais, le constructeur explique avoir remplacé cette grille métallique isolant chaque photosite par un matériau « plus réflectif », sans toutefois en préciser la nature. De quoi permettre, selon Samsung, de capturer davantage de lumière et de réduire de fait les effets de flou de bougé en cas de vitesse longue ou de bruit numérique.

Samsung n’a pas encore annoncé quels seraient ses prochains capteurs à profiter de cette technologie ISOCELL 2.0. Néanmoins, le constructeur a tagué son article avec l’étiquette « Isocell GH1 », suggérant qu’il pourrait s’agir du premier capteur à en bénéficier.

Quant aux premiers smartphones à en bénéficier, on ne sait encore. Historiquement, Samsung utilise bien évidemment ses propres capteurs sur ses smartphones, mais travaille également étroitement avec Xiaomi, notamment pour des capteurs de 108 mégapixels.