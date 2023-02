Oppo Find X6 et Find X6 Pro : design et fiches techniques se précisent pour trois versions

Le prochain flagship d'Oppo se dévoile un peu plus au travers de documents égarées et partagés sur un réseau social chinois.

Après le tourbillon médiatique induit par la présentation du Find N2, courant décembre, le calme de ce début d’année 2023 est propice à l’émergence de nouvelles fuites concernant cette fois l’Oppo Find X6, prochain fer de lance du constructeur. Positionné sur le haut de gamme, l’appareil se matérialise une nouvelle fois au travers, cette semaine, de quelques documents en fuite sur le réseau social chinois Weibo.

Relayés par GSMArena, ils nous renseignent sur la fiche technique des trois versions supposées de l’engin, dont celle de l’Oppo Find X6 Pro.

Comme le rappelle le site spécialisé, l’appareil devrait être présenté par Oppo le mois prochain en Chine. À ce stade, on ignore toutefois le prix de ses différentes moutures, mais on peut s’attendre à un positionnement tarifaire semblable à celui adopté l’an passé pour cette série. L’Oppo Find X5 Pro avait notamment été commercialisé à 899 euros en France.

Trois versions attendues, avec des fiches techniques assez différentes

Mais entrons dans le vif du sujet. D’après les documents en fuite, l’Oppo Find X6 Pro serait décliné en deux variantes : la première équipée d’un processeur Snapdragon 8 Gen 2 de toute dernière génération, couplé à de la mémoire vive LPDDR5X et à du stockage en UFS 4.0 ; la seconde dotée d’un Dimensity 9200. Le modèle « non Pro » du Find X6 se contenterait pour sa part d’un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 d’ancienne génération et de standards de RAM et de stockage plus anciens… au même titre que le modèle Pro doté du Dimensity 9200.

Source : GSMArena

Côté photo, les trois modèles profiteraient d’un module principal de 50 Mpx, mais seraient armés différemment en termes de capteurs. Le modèle sous Snapdragon 8 Gen 2 s’équiperait ainsi d’un capteur Sony de 1 pouce (que l’on retrouve par exemple sur les Xiaomi 12S Ultra ou le Vivo X90 Pro Plus), tandis que les deux autres versions de l’appareil se contenteraient d’un capteur Sony IMX890 1/1,56” (installé par exemple à bord du OnePlus 11).

Autre différence : le modèle Pro sous Dimensity 9200 miserait exclusivement sur ce capteur IMX890, pour l’ensemble de ses modules arrière, alors que le Find X6 classique adopterait pour sa part un capteur ISOCELL JN1 pour son ultra grand-angle et un IMX763 pour son zoom.

Les trois moutures du Find X6 pourraient par contre s’appuyer sur un capteur 3D ToF et sur des fonctionnalités mises au point par Hasselblad. À l’avant, on retrouverait enfin un capteur IMX709 32 Mpx sur les trois versions de l’appareil. Notez enfin que seuls les modèles Pro pourraient compter sur la puce ISP MariSilicon X2, le modèle classique restant visiblement pourvu de l’ISP de première génération signé Oppo.

Quid de l’écran ?

Pour ce qui est de l’affichage, nous devrions trouver une dalle AMOLED et 120 Hz de 6,82 pouces (fabriquée par Samsung) sur les deux modèles Pro, qui seraient alimentés par des batteries de 5000 mAh compatibles avec la charge rapide 100 W et la charge sans-fil 50 W. Les deux versions Pro pourraient enfin compter sur une certification IP68 offrant une résistance à l’eau et à la poussière.

Le modèle « non Pro » serait de son côté équipé d’une dalle AMOLED et 120 Hz de 6,74 pouces cette fois (fabriquée par Tianma), et d’une batterie de 4800 mAh, compatible avec la recharge rapide 80 W et la charge sans-fil 30 W. Ce modèle devrait aussi être résistant à l’eau et à la poussière, sans plus de détails pour l’instant.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).