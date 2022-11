Le Vivo X90 Pro+ met le paquet sur la photo avec capteur 1 pouce et zoom numérique x100

Vivo a présenté son X90 Pro Plus, un smartphone haut de gamme doté de fonctions avancées en photo avec un grand capteur et un zoom pouvant aller jusqu'à x100.

La semaine dernière, Vivo annonçait en Chine sa nouvelle gamme de smartphones haut de gamme, les Vivo X90 et Vivo X90 Pro. À cette occasion, le constructeur chinois a également dévoilé un troisième smartphone premium, venant compléter le trio avec un accent fortement mis sur les performances photo, le Vivo X90 Pro Plus.

Ce smartphone se distingue des deux autres modèles par un module photo particulièrement complet, toujours conçu en étroite collaboration avec les équipes de Zeiss. On va donc retrouver un module photo arrière doté de quatre appareils photo :

Appareil grand-angle avec capteur photo Sony IMX 989 de type 1 pouce de 50 mégapixels, objectif ouvrant à f/1,75 ;

Appareil ultra grand-angle avec capteur Sony IMX 598 de 48 mégapixels, champ de vision de l’objectif de 114° ;

Appareil zoom optique x2 avec capteur Sony IMX 758 de 50 mégapixels, objectif photo équivalent 50 mm ouvrant à f/1,6 ;

Appareil zoom optique x3,5 avec capteur de 64 mégapixels, objectif équivalent 90 mm.

Vivo n’a pas partagé l’ensemble des caractéristiques de son module photo. On ignore par exemple la longueur focale de l’objectif principal grand-angle, tout comme l’ouverture focale du zoom x3,5 devant également permettre, selon le constructeur, un zoom numérique pouvant monter jusqu’à x100 grâce à la définition du capteur de 64 mégapixels. Notons par ailleurs que trois des quatre appareils sont stabilisés optiquement — à l’exception de l’ultra grand-angle — ce qui devrait permettre de réduire considérablement le flou de mouvement.

Des caractéristiques résolument haut de gamme

Pour les autres caractéristiques, le Vivo X90 Pro plus embarque une puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, annoncée récemment par l’équipementier. On retrouve par ailleurs 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage en UFS 4.0. Pour la batterie, le smartphone profite d’un accumulateur de 4700 mAh et d’une compatibilité avec la charge rapide de Vivo jusqu’à 80 W en filaire et jusqu’à 50 W sans fil.

Comme souvent pour les smartphones haut de gamme, le Vivo X90 Pro Plus est cependant un beau bébé avec un poids de 221 grammes sur la balance. Il faut dire qu’il est doté d’un large écran de 6,78 pouces de diagonale affichant une définition QHD+ (1440 x 3200 pixels) au ratio 20:9 et avec une résolution de 517 pixels par pouce. Le smartphone profite par ailleurs d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’un affichage Oled compatible HDR10+ et Dolby Vision annoncé comme pouvant monter jusqu’à une luminosité de 1800 cd/m².

Pour l’heure, le Vivo X90 Pro Plus n’a été annoncé qu’en Chine, où il sera disponible à compter du 6 décembre. Il y sera proposé à partir de 6500 yuans, soit 863 euros HT. Pour l’heure, aucune commercialisation n’a été annoncée en Europe. Interrogé, Vivo France nous a indiqué ne pas avoir encore d’information à communiquer à ce sujet.

