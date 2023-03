L’Oppo Find X6 Pro embarquera ce que Qualcomm et Sony ont de mieux à lui offrir

On en sait un peu plus sur les spécifications techniques du prochain Find X6 Pro. Pour lui, Oppo aurait tout simplement été chercher ce qui se fait de mieux chez Qualcomm et Sony.

Snapdragon 8 Gen 2 sous le capot et capteur IMX989 sous la lentille ? C’est en tout cas ce qu’assure ITHome au sujet du nouvel Oppo Find X6 Pro. Si le visuel partagé par le site spécialisé diffère sensiblement de ceux dévoilés il y a quelques mois par Evan Blass, on apprend que l’appareil serait équipé du dernier SoC de Qualcomm et du meilleur capteur actuellement disponible chez Sony.

Dans le détail, on apprend que la version définitive du Find X6 Pro regrouperait bien un Snapdragon 8 Gen 2, un capteur principal IMX989 et deux capteurs secondaires IMX890, dont un grand-angle de 50 Mpx et un zoom périscopique de 50 Mpx en 1/1,56″. L’appareil serait par ailleurs équipé de la puce MariSilicon X, développée par Oppo en interne, et regrouperait tous ses capteurs dans un îlot circulaire centré à son dos.

Vers une fiche technique de haut vol pour les Find X6 et Find X6 Pro

Le modèle « non Pro » du Find X6 se « contenterait » pour sa part d’une puce MediaTek Dimensity 9200 et d’un capteur principal IMX890. Ce modèle profiterait également d’une batterie de 4 800 mAh compatible avec la recharge rapide en 80 W, et serait certifié IP54 tout en se limitant à une épaisseur maximale de 9,2 mm.

Le modèle Pro serait pour sa part alimenté par une batterie un peu plus grosse, de 5 000 mAh, compatible cette fois avec la charge rapide 100 W. On y trouverait en outre une compatibilité avec la charge rapide sans-fil 50 W et un indice de protection IP68.

Les deux variantes de l’appareil seraient du reste dotées d’un écran Amoled de 2772 par 1240 pixels, et d’un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant varier automatiquement entre 40 et 120 Hz en fonction des contenus affichés et des usages. Une nouvelle fois, Oppo s’appuierait enfin sur l’expertise du suédois Hasselblad pour peaufiner la partie photo de son prochain flagship.

Reste maintenant à savoir quand il arrivera sur le marché. Son prédécesseur, le Find X5 Pro, lancé l’an dernier, avait pour sa part été commercialisé fin février.

