Oppo Find X5 Pro officialisé : sur la photo, il n’y aura pas photo

Les Oppo Find X5 Pro et Find X5 débarqueront le 24 mars sur les étals français. On vous dit tout ce qu'on sait à leur propos.

Très bon élève en photo, excellent smartphone premium, l’Oppo Find X3 Pro avait récolté un 9/10 chez Frandroid. Il est maintenant temps de découvrir son successeur, l’Oppo Find X5 Pro (que nous avons testé) ainsi que ses deux camarades un peu plus accessibles, les Oppo Find X5 et Oppo Find X5 Lite.

Deux capteurs gonflés à bloc

Commençons par le mieux équipé des trois, l’Oppo Find X5 Pro. La première nouveauté qui frappe, c’est qu’Oppo a bien laissé tomber l’objectif microscope. Si celui-ci permettait à son prédécesseur de se démarquer, ce n’est pas non plus une grande perte : il vaut mieux trois très bons capteurs plus classiques que trois capteurs moyens accompagnés d’un quatrième luron un excentrique qui attire l’attention.

On retrouve donc deux fois le même capteur haut de gamme, le Sony IMX 766 de 50 mégapixels, qui équipe à la fois les modules grand-angle et ultra grand angle. Le dernier capteur S5K3M5 de 13 mégapixels accompagne un téléobjectif X2.

Si l’on s’arrêtait là, on aurait peu ou prou la même fiche technique que le smartphone de l’année dernière. Les nouveautés sur la photo se situent ailleurs. À commencer par l’introduction d’une lentille en verre sur le grand angle, censée réduire de 77 % les aberrations chromatiques par rapport aux systèmes plastiques utilisés traditionnellement. Toujours sur le capteur grand angle, celui-ci intègre la première stabilisation 5 axes sur un téléphone, une technologie directement issue des boitiers photo.

Ce n’est pas fini

Dernier élément matériel intéressant, l’ultra grand angle possède une lentille dite « freeform » qui devrait aider à réduire les déformations inhérentes à ce type d’optique.

En plus de ces trois capteurs, le module photo du Find X5 Pro intègre un capteur spectral à 13 canaux qui vient remplacer le précédent capteur RGBCW à 5 canaux. L’idée : « détecter plus précisément le spectre des couleurs ».

Ce coup-ci, on pourrait s’arrêter ici, et le Find X5 Pro aurait déjà de beaux arguments à faire valoir au titre de meilleur photophone de l’année. Mais Oppo a en plus inauguré un partenariat de trois ans avec Hasselblad, pour mieux gérer la calibration naturelle des couleurs. On retrouve également les modes Xpan ou 65:24, assez iconiques.

N’oublions pas non plus l’ajout d’une puce dédiée à la photo, la MariSilicon X conçue par Oppo, une démarche rare que peu de constructeurs entreprennent. Celle-ci devrait accélérer encore le traitement de l’image et augmenter la précision.

Céramique et Snapdragon 8 Gen 1

Côté design, pas de grand chambardement à attendre : l’Oppo Find X5 Pro reprend peu ou prou les bases du X3 Pro. Seule différence visible : le bloc photo n’est plus symétrique, mais légèrement penché.

Mais si on gratte sous la surface, Oppo a tout de même une belle carte dans sa manche : le dos est en céramique microcristalline nanométrique, forgée à plus de 1000 °C, mais surtout un matériau deux fois plus résistant que le verre. L’IP 68 est de la partie.

L’Oppo Find X5 Pro. // Source : Oppo L’Oppo Find X5 Pro. // Source : Oppo L’Oppo Find X5 Pro. // Source : Oppo

L’écran pour sa part est une dalle Amoled de 6,7 pouces, en WQHD+ et 120 Hz (capable de descendre à 1 Hz), compatible HDR10+ et une luminosité maximale théorique de 1300 cd/m².

Le reste de la fiche technique est assez classique pour un smartphone haut de gamme et devrait permettre de répondre largement aux besoins des utilisateurs ultra exigeants. On a ainsi un Snapdragon 8Gen 1, 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage, une batterie 5000 mAh séparée en deux parties pour éviter la chauffe, une charge 80W (100 % d’autonomie en 34 minutes) en filaire et 50 W en sans fil, sans oublier une chambre à vapeur pour aider au refroidissement en jeu. Color OS 12 est fourni en sorti de boite. Vous aurez également la possibilité d’intégrer deux SIM 5G.

Find X5 et Find X5 Lite

En plus du Find X5 Pro, Oppo sort un Find X5 très proche en design, et bien sûr un tout petit peu moins bien équipé. On perd ainsi la stabilisation optique 5 axes pour du 2 axes. La lentille en verre disparait également.

L’Oppo Find X5. // Source : Oppo L’Oppo Find X5. // Source : Oppo

Si le capteur selfie du Find X5 Pro bénéficie d’une matrice RGBW, ce n’est pas le cas du Find X5 classique. On passe par ailleurs sur une finition en verre un peu moins chère à produire.

Niveau performances aussi, il faut s’attendre à une fiche technique légèrement moins musclée. On passe sur un Snapdragon 888 et 8 Go de RAM, un écran FHD+ LTPS, une charge sans fil 30W et une certification seulement IP 54.

Prix et date de disponibilités

L’Oppo Find X5 Pro démarre à 1300 euros avec 12+256 Go, l’Oppo Find X5 à 1000 euros avec 8+256Go. Les Oppo Find X5 Pro et Find X5 sont tous deux disponibles en noir et en blanc. Les deux téléphones arriveront sur les étals à partir du 24 mars 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.