En 2022, Samsung et Apple ont aussi souffert, voici les chiffres

Samsung et Apple auraient tous deux perdu 4 % sur leur nombre de smartphones vendus en 2022. Cette contre-performance ne les empêcherait pas de gagner encore un peu plus d'avance sur leurs concurrents.

Les fabricants de smartphones ne communiquant que très peu sur leurs chiffres de vente, pour se faire une idée de l’état du marché, il faut se tourner vers les cabinets d’analyse. La semaine dernière, Canalys, qui base sa méthode de calcul sur les départs de smartphones depuis les usines, dépeignait une année 2022 pour le moins compliquée, avec trois marques du top 5 enregistrant une baisse à deux chiffres. Seuls Samsung et Apple semblaient relativement épargnés.

C’est au tour d’IDC de publier les chiffres de vente des smartphones en 2022. Les deux cabinets paraissent plutôt d’accord sur le constat général, à savoir une baisse des ventes de 11,3 % pour IDC et 11 % pour Canalys. Les deux se retrouvent pour dire que près d’1,2 milliard de téléphones se sont vendus neufs en 2022.

Tout le monde dans la panade

Là où les chiffres d’IDC diffèrent, c’est dans l’ampleur de la crise. Alors que Canalys avance une perte de seulement 0,91 % pour Apple et 3,83 % pour Samsung, les deux leaders pourraient avoir plus souffert qu’on ne le croit selon IDC. Comptez -4,01 % pour Samsung et -4 % pour Apple, soit près de 12 millions de smartphones vendus en moins pour Samsung et un peu plus de 9 millions en moins pour Apple.

Doit-on y voir là les effets de l’absence de renouvellement marquant ou est-ce tout simplement la crise qui frappe les portefeuilles ? Une autre explication est sans doute à trouver dans la robustesse croissante des appareils, quelle que soit la gamme.

Les autres protagonistes du top 5 s’en sortent encore plus mal selon IDC. Voici le détail :

Top 3, Xiaomi : -19,8 % avec près de 38 millions de téléphones vendus en moins ;

Top 4, Oppo : -22,7 % avec près de 30 millions d’appareils en moins ;

Top 5, Vivo : -22,8 % avec près de 29 millions d’appareils en moins.

Une chose est certaine, même si Apple et Samsung dévissent un peu, cette année 2022 a clairement renforcé leur assise sur le monde du smartphone. Les deux marques ont vu leur part de marché progresser pour atteindre 21,6 % des ventes et 18,8 %, là où Xiaomi, Oppo et Vivo reculent tous d’un ou deux points. Ne vous étonnez donc pas si vos marques chinoises favorites se montrent un peu plus frileuses en 2023.

