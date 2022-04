Google s’allie à iFixit pour faciliter la réparation des smartphones Pixel

Google a décidé de s'engager dans l'amélioration de la réparabilité de ses smartphones — ou en tout cas de la mise à disposition des pièces de rechange. La firme de Mountain View a donc annoncé un tout nouveau partenariat avec le site iFixit, spécialisé dans la réparation d'appareils électroniques.

Après l’initiative de Samsung, ainsi que celle de Valve pour son Steam Deck, c’est au tour de Google de faire confiance à iFixit. La firme se lance en effet dans un partenariat avec le spécialiste de la réparation. La question de la réparabilité des smartphones est prise très au sérieux par les constructeurs : même Apple a récemment mis en place un programme de réparation de l’iPhone en libre-service.

Une tendance vers plus de réparabilité

Alors qu’en France, l’indice de réparabilité est appliqué depuis plus d’un an, on peut observer que cette volonté de proposer des réparations s’accentue chez nombre de fabricants. Elle illustre en effet un engagement nouveau pour la durabilité des produits — par extension, une démarche écoresponsable. Google se lance d’ailleurs à fond dans cette démarche, en souhaitant que 100 % de ses produits soit composés de matériaux recyclés, avec pour but d’obtenir la certification « zéro déchet ».

Pour ce qui est de la réparabilité, le Pixel 6 obtient par exemple un score de 6,4/10, tandis que le Pixel 6 Pro et le Pixel 5 décrochent tous deux un score de 6,3/10. C’est moins bien que ce qu’a pu proposer Samsung avec un Galaxy S21 à 8,2, mais beaucoup mieux, par exemple, que les iPhone 11 qui tournaient autour de 4,5/10.

Des pièces disponibles bientôt sur iFixit

Google a donc décidé de faire confiance à iFixit, qui reste une référence dans le domaine du décorticage de smartphones. Le but : faciliter l’accès aux pièces d’origine, aussi bien pour les professionnels que pour les consommateurs désireux de mettre les mains dans le cambouis.

À compter de la fin d’année, les différentes pièces de rechanges des smartphones Pixel seront donc disponibles à l’achat sur le site d’iFixit. L’ensemble des Pixel, ou presque, sont concernés : Google annonce la disponibilité des pièces pour le Pixel 2 jusqu’au Pixel 6 Pro, mais aussi pour les modèles à venir, dont vraisemblablement le Pixel 7.

Toutes les pièces constituantes d’un téléphone seront proposées : batterie, écran, module photo, antennes, microphones… Des kits de réparation comprenant les outils nécessaires au démontage d’un smartphone seront aussi vendus.

Et contrairement à Samsung qui ne proposera ce service qu’aux États-Unis pour le moment, les pièces de Pixel seront disponibles à la vente dans les pays européens où les smartphones de Google sont vendus, ce qui comprend donc la France.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.