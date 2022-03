Google Pixel 7 : de premiers détails sur son écran et une bonne nouvelle

Google prépare la nouvelle génération de Pixel. Comme l'année dernière, les détails sur ces futurs smartphones se multiplient.

Alors que les nouveaux smartphones Pixel 6 et 6 Pro de Google se vendent bien et que l’on s’attend à un Pixel 6a moins cher, on vient d’apprendre de nouveaux détails sur les Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

Un plus petit écran pour le Pixel 7

Comme l’explique le spécialiste et responsable de l’entreprise de conseil Display Supply Chain (DSCC), Ross Young prévoir que Google réduise la taille de l’écran du modèle de base pour la prochaine génération. Cependant, la différence ne devrait être que mineure.

Apparemment, il est prévu que le Google Pixel 7, contrairement à son prédécesseur qui était équipé d’un écran de 6,4 pouces, passe à 6,3 pouces de diagonale. La dalle se rétrécit donc légèrement, ce qui n’est pas une mauvaise nouvelle en soi.

Rien ne devrait changer sur le modèle haut de gamme, c’est-à-dire le Google Pixel 7 Pro, en termes de taille. Il resterait à 6,7 pouces de diagonale.

Google ne sont les meilleurs pour garder des secrets

Alors que Google a une longue histoire de fuites et une incapacité chronique de garder ses secrets plusieurs mois avant les annonces officielles, l’une des raisons pour lesquelles nous en savons (soi-disant) autant sur les prochains appareils pourrait en fait être un lancement plus rapide… pour changer.

Tous les premiers signes indiquent que la génération Pixel 7 concerne principalement une histoire de raffinement plutôt qu’un changement radical. Il semble possible que Google lance ses Pixel 7 en même temps que les iPhone 14, en septembre 2022.

Une source a affirmé que le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro (dont les noms de code sont Cheetah et Panther, respectivement) utiliseraient une puce Google Tensor de deuxième génération équipée d’un modem Exynos 5300.

