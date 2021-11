Pixel 6a : un choix qui pourrait être intéressant si le Pixel 6 est trop grand pour vous

Google pourrait prévoir de sortir un Pixel 6a au format plus compact. Au passage, la firme de Mountain View pourrait abandonner ce qui fait la force des Pixel 6 : le Google Tensor.

Alors que Google peine à livrer autant de Pixel 6 et Pixel 6 Pro, la firme de Mountain View préparerait déjà un Google Pixel 6a. C’est en tout cas ce qu’on apprenait ce week-end par l’intermédiaire du très sérieux OnLeaks et de 91 Mobiles, qui ont publié conjointement les premiers visuels du téléphone.

Si le téléphone ressemble à première vue en tout point à ses deux compères, une ligne très importante de sa fiche technique, aussi publiée par OnLeaks l’en éloigne aussi fortement : Google pourrait abandonner l’un des grands points forts de Pixel 6 pour ce téléphone.

Le retour du Snapdragon sur les Pixel

Le Pixel 6a opterait pour un SoC Snapdragon 778G à en croire OnLeaks. Google se passerait donc de son SoC maison, le Tensor Core. Si cela venait à être confirmé, cela pourrait constituer une sacrée surprise à nos yeux, puisque le Tensor Core semblait être l’argument numéro 1 des Pixel pour se démarquer, tant sur la photo que sur l’utilisation de l’IA. On pensait également qu’à l’instar d’Apple et ses puces Bionic, Google avait pour projet d’équiper tous ces futurs Pixel de SoC maison.

Pour autant, cela ne devrait pas trop mal se passer non plus. Jusqu’ici, Google proposait ses Pixel A avec des SoC Snapdragon, le tout avec un niveau de performances assez exceptionnel pour le prix auquel ils étaient proposés.

Côté caméra, on est encore dans le flou et on ne sait pas encore à quel point Google va lâcher du lest et s’éloigner de son modèle principal. Deux versions coexistent pour l’heure. Le capteur principal pourrait soit rester un Samsung GN1 de 50 mégapixels, et donc rester très proche du Pixel 6, soit être remplacé par un capteur de 12 mégapixels Sony IMX386, selon Phone Arena.

Un format réduit

Mais le principal atout du Pixel 6a pourrait se situer ailleurs. De nombreux fans des Pixel ont regretté que Google abandonne le form factor très petit des Pixel 4 ou 5 par exemple, pour embrasser une taille qui sied davantage au format premium en 2021. Le Pixel 6a, sans opter pour les 6 pouces du Pixel 5, pourrait tout de même s’en approcher et proposer un compromis intéressant, voire revenir un peu sur la rupture qu’a constituée le Pixel 6 dans la lignée.

En effet, à en croire le OnLeaks, le Pixel 6a possèderait un écran 1080p OLED de 6,2 pouces, contre 6,4 pouces pour le Pixel 6 et adopterait ainsi un format plus compact. Il mesurerait 152,2 x 71.8 x 8,7 mm contre 163,9 x 75,9 x 8,9 mm pour le Pixel 6.

Pour le reste de la fiche technique, le Pixel 6a pourrait proposer 6 à 8 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage. La partie logicielle devrait sans surprise être assurée par Android 12, avec la promesse de trois ans de mise à jour majeure d’Android et cinq ans de suivi de sécurité.

Si le rythme que suivent les fuites du Pixel 6a se calque sur celui des nombreuses révélations qui ont précédé l’annonce des Pixel 6 et Pixel 6 Pro, on ne devrait pas avoir à trop attendre avant d’en connaître davantage.

