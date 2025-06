À la rencontre de SmartViser, l’entreprise bretonne derrière l’étiquette énergétique des smartphones

Derrière chaque étiquette énergétique de smartphone se cache une entreprise bretonne méconnue. SmartViser, basée à Cesson-Sévigné, développe depuis 10 ans les outils qui testent l’autonomie de vos smartphones.

Xavier Frere, co-fondateur de SmartViser // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Dans un laboratoire près de Rennes en Bretagne, une équipe d’experts façonne l’avenir des smartphones européens. SmartViser, entreprise discrète mais influente, a développé le protocole qui détermine depuis le 20 juin 2025 l’efficacité énergétique de chaque téléphone vendu en Europe.

Pour aller plus loin

Comment est calculée l’autonomie des smartphones sur l’étiquette énergie

Rencontre avec Xavier Frere, co-fondateur de cette startup qui automatise les tests mobiles depuis plus de 10 ans.

Chez Frandroid, nous travaillons avec SmartViser depuis plusieurs années. Nous avons conçu ensemble notre propre protocole d’autonomie pour smartphones, différent de celui utilisé par l’UE. Nous mixons ensuite les résultats avec ce que nous mesurons vraiment en utilisant le smartphone au quotidien. C’est ainsi que nous évaluons l’autonomie des smartphones que nous testons.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs smartphones en juin 2025 ?

Une expertise née de 25 ans d’expérience télécom

L’histoire commence par une frustration. « Les fondateurs de SmartViser travaillent depuis 25 ans dans le milieu des télécoms et nous savions à quel point il était difficile de mettre sur le marché un produit avec la qualité de service et la qualité d’expérience attendues« , explique Gilles Ricordel, co-fondateur de l’entreprise.

Xavier Frere, co-fondateur de SmartViser

Xavier Frere détaille les origines : « À la base, avant de créer SmartViser il y a plus de 10 ans maintenant, en 2014, on a une double expertise : une expertise télécom et une expertise testing. » Cette expérience s’est forgée chez des constructeurs, opérateurs et fabricants de puces. « On a travaillé pour des équipementiers qui voulaient concurrencer Qualcomm. Sauf que c’était un peu compliqué de concurrencer quelqu’un qui avait autant d’expérience que ça« , se souvient Xavier Frere.

Face aux défis du secteur, l’équipe prend une décision radicale : « On s’est dit allez, on va monter notre boîte autour de ces deux expertises là. » Après plus de 20 ans de carrière ensemble dans des groupes internationaux, Gilles Ricordel et Xavier Frère décident de construire « la solution de rêve qu’ils auraient aimé avoir à leur disposition dans leur entreprise« .

Un moteur d’automatisation révolutionnaire

La solution développée par SmartViser change les méthodes traditionnelles de test. « Notre produit de base c’est une solution d’automatisation. L’idée c’est qu’on est parti du constat qu’il y avait beaucoup de constructeurs, d’opérateurs et même les régulateurs télécoms qui font au quotidien tout un tas de tests sur les smartphones ou sur les tablettes« , explique Xavier Frere.

Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

L’innovation réside dans l’automatisation totale : « Quand tu fais des tests manuels, si le lendemain on te demande de refaire exactement la même chose, il y a une part d’aléatoire. L’humain ne permet pas d’aller capturer une information. » Le moteur SmartViser résout cette équation : « Comment je génère l’activité et comment je capture l’information ? Combien de temps avant d’appeler, est-ce qu’il a dropé parce que l’appel s’est coupé ?« .

La solution transforme « un smartphone standard en outil de tests automatisés« . Dans la pratique, l’application simule des scénarios d’utilisation du smartphone pour automatiser des séquences de test.

Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Les métriques capturées sont impressionnantes : temps de chargement web, débit, qualité de service, décharge batterie, température, charge CPU, performances GPS et ainsi de suite.

Des médias aux opérateurs : une clientèle diversifiée

SmartViser a démarré avec une approche originale. « On a démarré très rapidement avec nos premiers clients : c’était les médias, simplement parce qu’il y avait la problématique de comment estimer l’autonomie d’un smartphone« , nous explique Xavier Frere. Cette stratégie s’avère payante : la société séduit rapidement LesNumériques, puis Frandroid, ou encore GSMArema.

Aujourd’hui, SmartViser travaille avec « 4 gros médias » européens pour automatiser leurs protocoles d’autonomie. « Pour nous, l’intérêt de travailler avec les médias, c’est que vous êtes proche des besoins des clients. C’est intéressant de savoir quel type d’activité vous voulez automatiser. »

Les opérateurs constituent le cœur de métier : « C’est notre principal client tout simplement parce que c’est pas des gens qui sont là pour développer des outils. Ils vont chercher des fournisseurs. » Xavier Frere précise leur rôle : « Avant qu’un mobile arrive dans une boutique opérateur, il passe toute une batterie de tests. Il est qualifié, certifié par l’opérateur. »

L’exemple de SFR illustre cette relation : « On travaille pour SFR, on est une test house officielle. SFR utilise nos solutions dans son lab. Tous les constructeurs qui veulent vendre un mobile en boutique SFR doivent passer par une test house de certification. »

Une solution qui s’adapte aux besoins

Contrairement aux solutions rigides du marché, SmartViser mise sur la flexibilité. « Notre solution est versatile. On n’a pas un usage précis, elle est flexible parce que le client peut paramétrer vraiment son test comme il le souhaite« , explique Xavier Frere.

L’intérêt est que ce test peut être lancé partout dans le monde dans les mêmes conditions // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Cette approche modulaire séduit une clientèle variée : constructeurs de mobiles, opérateurs ferroviaires pour tester la couverture des lignes, aéroports gérant leurs propres réseaux, et même l’AFMOS pour le futur réseau radio des services de sécurité.

Le réseau est simulé grâce à cette machine // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

La dimension internationale se développe rapidement : « Beaucoup à l’étranger. Ça va du Japon au Canada, maintenant aussi en Afrique« , énumère Xavier Frere. SmartViser est aujourd’hui présent hors des frontières de France à travers un réseau de représentants et d’agents, notamment en Amérique latine, aux États-Unis, en Finlande, en Angleterre, en Espagne, en Inde et en Asie.

Pour aller plus loin

Comment est calculée l’autonomie des smartphones sur l’étiquette énergie

Le tournant européen : de prestataire à référence

L’Union européenne change la donne pour SmartViser. « L’UE avait pour objectif de mettre leur éco-label, le score d’efficacité énergétique. Ils ont travaillé avec une société allemande, Fraunhofer, qui a un gros institut de recherche« , raconte Xavier Frere.

Le processus de sélection passe par GSMArena, média bulgare référent : « Ils sont allés voir tout ce qui se passait autour des mesures d’autonomie et ils sont allés voir GSM Arena. Comme GSMArena travaille avec nous, ils nous ont impliqué dans la discussion.«

La mission prend forme : « On a pris le relais, on leur a expliqué comment on faisait, on leur a donné notre vision sur le moyen d’évaluer l’autonomie d’un smartphone. » Un contrat de consulting suit en juin 2021, puis le développement d’une application pilote pour les constructeurs.

Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

L’une des plus grandes fiertés du co-fondateur demeure ce travail réalisé avec la Commission Européenne depuis 2021. « À partir de 2025, tous les smartphones commercialisés devront afficher un indicateur relatif à leur classe énergétique. La Commission Européenne nous a sélectionnés pour développer ce label ».

Un protocole né de compromis techniques

Le développement du protocole européen révèle les défis de la standardisation. « On a défini le type d’activité, la durée de chaque activité, avec à peu près 3 heures d’activité par jour« , détaille Xavier Frere. Mais les négociations avec les constructeurs imposent des adaptations.

Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

L’exemple de l’affichage des pourcentages de batterie illustre ces complexités : « Des marques sont venues vers nous en disant attention, le pourcentage de batterie c’est pas une donnée 100 % fiable. Les marques définissent comme elles veulent : on peut très bien avoir un téléphone qui n’a plus que 60 % de sa batterie réelle mais le constructeur affiche 50 % pour inciter à recharger plus vite. »

La solution retenue privilégie la simplicité : « La seule chose qui prévaut, c’est d’aller de 100 % de batterie chargé complètement jusqu’à l’extinction. »

L’expertise reconnue par l’industrie

Aujourd’hui, SmartViser occupe une position unique. « On est la société qui a fait le plus de mesures, qui a aussi discuté le plus avec l’ensemble des acteurs », revendique Xavier Frere. Cette expertise se traduit par un rôle de conseil permanent auprès des constructeurs.

« On n’est pas un organisme de certification, c’est notre recommandation d’experts. On est capable d’aller lire si ça impacte ou pas la consommation. » Cette position intermédiaire entre technique et régulation fait de SmartViser un acteur incontournable.

La société compte aujourd’hui 13 salariés et a levé 1,2 million d’euros en 2017 auprès de Breizh Up, Logoden Participations, Crédit Agricole Ille-et-Vilaine Expansion et des fondateurs. Après des passages en pépinières d’entreprises de Rennes Métropole, la start-up s’installe dans ses propres bureaux à Cesson-Sévigné en 2021, pas de loin de Rennes.

L’avenir de la mesure mobile

L’évolution vers la 5G pose de nouveaux défis. « On est encore sur une technologie intermédiaire qui est la 5G NSA, mais avec la 5G SA dans le protocole de test dans un futur plus ou moins proche« , reconnaît Xavier Frere. L’adaptation continue reste la règle : « À chaque nouveauté, nous on fait notre recommandation. »

SmartViser incarne une success story bretonne discrète mais influente. Cette entreprise de 14 salariés façonne désormais les standards européens de mesure énergétique des smartphones et des tablettes. Une reconnaissance méritée pour une équipe qui automatise depuis plus de 10 ans ce que l’industrie faisait manuellement.

« Aujourd’hui, on est un peu les seuls à proposer cette solution. Les constructeurs nous écoutent et on a de bonnes relations. Ils comprennent et ils ont tous envie qu’il y ait de la consistance entre toutes les marques« , conclut Xavier Frere.

Pour aller plus loin

Comment est calculée l’autonomie des smartphones sur l’étiquette énergie