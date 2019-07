De nombreux opérateurs Internet proposent des offres sur leurs abonnements ADSL et Fibre. En 2019, quelles sont les meilleures offres et promotions du moment sur les forfaits Internet ? On vous dit tout dans ce guide dédié.

Vous emménagez bientôt dans un nouveau logement ou vous souhaitez changer votre abonnement Internet ? Les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) proposent actuellement de nombreuses promotions sur les forfaits ADSL/VDSL et fibre optique pour les nouveaux clients.

La majorité des opérateurs propose également des formules quadruple-play afin de lier votre forfait Internet à votre forfait mobile pour profiter de réductions avantageuses. Découvrez les différentes promotions ci-dessous.

RED by SFR : à partir de 15 euros par mois sans engagement et à vie

RED propose une belle offre avec son abonnement Internet qui monte jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement (au lieu de 200 Mb/s) et 400 Mb/s en envoi (au lieu de 50 Mb/s) grâce à la Fibre ou très haut débit, pour 22 euros par mois à vie et sans engagement (location box incluse).

Cette offre inclut les appels illimités vers les fixes et les mobiles. Elle propose une option TV supplémentaire pour 2 euros par mois avec 27 chaînes disponibles, ou à 4 euros par mois pour 100 chaînes. Si vous n’êtes pas éligible à la fibre, l’ADSL est proposé à 15 euros par mois.

Retrouvez l'offre RED by SFR

Freebox à partir de 9,99 euros la première année

Les offres Freebox sont en réduction en ce moment pendant 1 an, avec un engagement d’un an.

Freebox Crystal à 9,99 euros/mois pendant 1 an, puis 24,99 euros

L’offre Freebox Crystal inclut un accès Internet en ADSL2+ avec des appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations.

Retrouvez l'offre Freebox Crystal à 9,99 euros

Freebox Mini 4K à 14,99 euros/mois pendant 1 an, puis 34,99 euros

L’offre Freebox Mini 4K inclut un accès Internet Fibre optique jusqu’à 1 Gb/s de débit, des appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations, et la box Android TV qui permet d’accéder à 220 chaînes.

Retrouvez l'offre Freebox Mini 4K à 14,99 euros

Freebox Révolution (avec TV by Canal) à 19,99 euros/mois pendant 1 an, puis 44,99 euros

L’offre Freebox Révolution inclut un accès Internet Fibre optique jusqu’à 1 Gb/s de débit, des appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations, et le décodeur TV qui permet d’accéder à 270 chaînes dont les chaînes TV by Canal Panorama, mais aussi intègre un disque dur de 250 Go et un lecteur Blu-Ray.

Retrouvez l'offre Freebox Révolution à 19,99 euros

Freebox One (avec Netflix 1 écran) à 29,99/mois pendant 1 an, puis 39,99 euros

L’abonnement comprend un accès en illimités à Internet : en ADSL jusqu’à 15 Mbits/s, en VDSL jusqu’à 50 Mbits/s et en Fibre jusqu’à 1Gbits/s. En ce qui concerne l’envoi, on retrouve respectivement un débit montant de 1Mbits/s, 8Mbits/s et 400 Mbits/s. La Freebox One inclut également les appels illimités vers les mobiles et les fixes de plus de 110 destinations, dont la France métropolitaine et DOM, Chine États-Unis, Canada, Malaisie et bien d’autres. Tout en ayant accès à la nouvelle interface Freebox TV avec plus de 250 chaînes TV, les utilisateurs de cette box auront également accès à un abonnement gratuit Netflix pour 1 écran.

Retrouvez l'offre Freebox One à 29,99 euros

La boîte Sosh à 19,99 euros/mois sans engagement

Sosh propose sa box Internet à 19,99 euros par mois la première année, puis à 29,99 euros en fibre, ou 19,99 euros en ADSL. Notez que c’est une offre sans engagement.

Avec ce forfait, vous avez un accès à Internet (Fibre ou ADSL) et les appels sont illimités vers les fixes de France métropolitaine, des DOM et plus de 100 destinations internationales. L’option TV est disponible gratuitement sur votre smartphone ou tablette via l’Appli TV d’Orange, ou via décodeur pour 5 euros supplémentaires.

Retrouvez la boîte Sosh à 19,99 euros

Bbox de Bouygues à partir de 14,99 euros par mois pendant 1 an

Bouygues Telecom propose quatre offres Internet, dont l’abonnement Bbox Fit est le plus abordable. Il est à 14,99 euros par mois durant la première année et donne accès à la VDSL/Haut Débit ADSL ou la Fibre, ainsi qu’aux appels illimités vers la France et 110 autres pays.

Retrouvez la Bbox Fit à 14,99 euros

La Bbox Must, à 17,99 euros/mois pendant 1 an, est une offre un peu plus complète. Elle donne accès à la fibre (jusqu’à 500 Mb/s en débit descendant et 300 Mb/s en débit montant), à la téléphonie illimitée vers les mobiles et les fixes en France et plus de 100 pays, à 180 chaînes de télévision et permet également d’obtenir un enregistreur TV de 128 Go sur demande.

Retrouvez la Bbox Must à 17,99 euros

Si vous souhaitez profiter davantage de fonctionnalités, comme le décodeur 4K, l’enregistreur de 128 Go ou encore de l’accès en bonus à Canal+ Series, il faudra s’orienter vers la Bbox Ultym à 22,99 euros par mois pendant un an, puis 39,99 euros.

Retrouvez la Bbox Ultym à 22,99 euros

La box starter THD en promotion chez SFR Altice à partir de 15 euros

SFR propose également de belles remises en ce moment sur la majorité de ses offres ADSL et Fibre.

Le premier forfait, et aussi le plus simple, permet d’accéder à un débit jusqu’à 200 Mb/s (et 20 Mb/s en débit montant), de profiter des appels fixes en illimité vers la France et de 160 chaînes TV. Ce forfait est disponible à 15 euros/mois pendant 1 an avec un engagement d’un an, puis 38 euros/mois.

Retrouvez l'offre SFR Starter THD à 15 euros par mois

L’opérateur propose une seconde offre qui permet d’accéder à un débit jusqu’à 1 Gb/s et de profiter de la TV en 4K sur les chaînes compatibles grâce à un bouquet plus complet de 200 chaînes. Enfin, elle permet d’appeler en illimité les fixes et mobiles en France. Elle est disponible à 25 euros par mois au lieu de 43 euros par mois pendant 1 an, toujours avec un engagement d’un an.

Retrouvez l'offre SFR Power THD à 25 euros par mois

SFR propose, en plus de toutes les nouveautés de l’offre Power, l’accès à un débit de 1 Gb/s ainsi que 210 chaînes, l’option Multi TV et les appels vers les fixes et mobiles en Europe. Elle est disponible à 35 euros par mois au lieu de 53 euros par mois pendant 1 an, avec un engagement d’un an.

Retrouvez l'offre SFR Premium à 35 euros par mois

La dernière offre de SFR est une box 4G+, idéale pour celles et ceux qui n’ont pas accès à la Fibre. Elle donne accès à un débit de 220 Mb/s, des appels illimités vers les fixes et mobiles en France, ainsi que 10 Go de stockage sur le cloud.

Retrouvez l'offre SFR box 4G+ à 35 euros par mois

La fibre d’Orange disponible à partir de 23 euros par mois

Orange propose une promotion sur ses forfaits fibre qui passent à 22,99 euros et 28,99 euros par mois (au lieu de 41,99 et 47,99 euros par mois) pendant 1 an avec le coût de la location de la Livebox inclus et un engagement de 12 mois.

Le forfait Livebox Fibre permet d’accéder à 300 Mbit/s en débit descendant et montant, à 160 chaînes dont 40 en HD et aux appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations internationales.

Avec le forfait Livebox Up Fibre, il est possible de monter jusqu’à 1 Gbit/s et d’avoir un débit montant de 300 Mbit/s. L’offre comprend une Livebox 4 d’Orange et un enregistreur de 160 Go. Il est aussi possible de téléphoner en illimité vers les fixes et mobiles en France et dans les DOM. Un deuxième décodeur TV UHD peut être demandé. Celui-ci est disponible à 28,99 euros par mois pendant un an puis à 47,99 euros. Il est également disponible à prix plus avantageux via les packs Open (voir ci-dessous).

Retrouvez les offres Fibre Orange à partir de 22,99 euros par mois

Orange a aligné ses prix en promotion avec ses offres Fibre pour ses offres ADSL. Le tarif pour l’offre Livebox (Internet Haut Débit en ADSL/VDSL 2) est donc également à 22,99 euros/mois pendant un an, puis 36,99 euros/mois.

Retrouvez les offres ADSL Orange à partir de 22,99 euros par mois

Open Up 50 Go

L’offre la plus avantageuse chez Orange est le pack Internet+Mobile Open Up 50 Go + Fibre qui propose un forfait mobile avec appels, SMS, MMS illimités et une box internet pour la somme de 35,99 euros par mois pendant un an. Le tarif passe ensuite à 69,99 euros par mois.

Retrouvez l'offre Open Up 50 Go Fibre à 35,99 euros par mois