RED Box 8 : une fibre simple, rapide avec Wi-Fi 6, 2 Gb/s et sans mauvaise surprise à 24,99 €

Internet rapide 2 Gbps, appels illimités, un Wi-Fi 6 qui couvre tout l’appart sans avoir à empiler des répéteurs, et surtout un prix stable, sans engagement ni hausse déguisée au bout de six mois. Le forfait avec la Box 8 de RED by SFR est à 24,99 euros par mois.

La RED Box 8, c‚Äôest un peu le contre-pied des box premium blind√©es de cha√ģnes obscures et d‚Äôoptions inutiles. Ici, on va droit au but : jusqu‚Äô√† 2 Gb/s partag√©s en fibre, un Wi-Fi 6 efficace, les appels illimit√©s, la TV via appli incluse, et surtout z√©ro engagement. Le tout pour 24,99 ‚ā¨/mois, sans condition de dur√©e ni frais cach√©s.

Les atouts du forfait et de la Box 8

Débit costaud jusqu’à 2 Gb/s (partagés) en fibre + Wi-Fi 6

Téléphonie illimitée, fixes dans 100 pays + mobiles en France

TV via appli incluse, d√©codeur Connect TV dispo √† +3 ‚ā¨/mois

Le forfait RED by SFR avec la Box 8 est à 24,99 euros par mois sur le site de RED.

Du Wi-Fi 6 dans le salon, la chambre et la cuisine

On a beau avoir un bon d√©bit sur le papier, encore faut-il qu‚Äôil arrive jusqu‚Äôau fond du canap√©. Gr√Ęce au Wi-Fi 6, la Box 8 g√®re plus d‚Äôappareils connect√©s en simultan√©, sans saturation. T√©l√©chargements lourds, visios, cloud gaming, backup vers un NAS perso ou streaming 4K : le r√©seau tient bon, m√™me √† 4 ou 5 sur la m√™me connexion.

Et avec 2 Gb/s partag√©s en r√©ception et 1 Gb/s en √©mission, m√™me les usages plus costauds comme l‚Äôupload de projets vid√©o ou la synchro d‚Äôun drive pro se font sans attente. C√īt√© installation, pas de gal√®re technique, tout est plug & play, l‚Äôappli mobile fait le reste.

Décodeur, appels, et personnalisation simple

C√īt√© t√©l√©phonie, la box inclut les appels illimit√©s vers les fixes de 100 pays (Europe, Am√©rique du Nord, Asie) et vers tous les mobiles en France. Pas besoin de passer par un smartphone pour appeler mamie, ni de s‚Äôinqui√©ter d‚Äôun hors forfait sur un appel pro.

La TV est disponible via l‚Äôappli (35 cha√ģnes + replay), et si on pr√©f√®re une vraie t√©l√©commande, le d√©codeur Connect TV est √† +3 ‚ā¨/mois. Le tout reste modulable, sans surco√Ľt impos√©, et accessible depuis un espace client simple √† g√©rer.

Et surtout, pas de frais de mise en service, pas d‚Äôengagement, pas de hausse de tarif au bout de six mois. Juste un 24,99 ‚ā¨ clair et stable.

