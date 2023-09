L’iPhone 15 n’est pas 100 % eSIM en France : ces 8 opérateurs n’étaient pas prêts

L'iPhone 15 ne sera donc pas celui qui amorcera la fin de la carte SIM en France. Malgré les rumeurs, celui-ci disposera bel et bien d'emplacements pour accueillir deux cartes SIM. Si jamais vous souhaitiez en profiter pour passer à l'eSIM, voici la liste des opérateurs qui ne le proposent pas encore dans leurs offres. C'est bon à savoir.

Les iPhone 15 viennent d’être annoncés par Apple lors de sa keynote annuelle. Or, encore peu avant la conférence, il se murmurait que ces nouveaux modèles pourraient être distribués en France sans emplacement de carte SIM. Ce ne sera finalement pas le cas puisque tous les modèles (iPhone 15, iPhone iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max) sont pourvus d’un double emplacement SIM, tout du moins sur le marché français.

C’est donc un sursis pour les opérateurs en France qui pourront toujours distribuer des cartes SIM à moyen terme avant que les constructeurs, notamment Apple, décident d’y mettre fin pour miser à 100 % sur l’eSIM. Pour rappel, sur le marché américain, l’iPhone 14 avait déjà abandonné l’emplacement de carte SIM et c’est toujours le cas pour les iPhone 15 outre-Atlantique.

Si en France, la totalité des opérateurs mobiles historiques (Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free) ainsi que leurs déclinaisons low cost (Sosh, RED by SFR, B&You) proposent la possibilité de commander une eSIM avec leurs forfaits, ce n’est pas encore le cas de la plupart des MVNO (opérateurs virtuels) présents sur le marché français.

Quels opérateurs ne sont pas compatibles eSIM ?

Voici la liste des opérateurs ne proposant pas encore d’option eSIM dans leurs forfaits mobiles.

Cdiscount Mobile

Réglo Mobile

La Poste Mobile

Lebara

NRJ Mobile

Auchan Telecom

Syma Mobile

Source Mobile

En France, les seuls opérateurs virtuels proposant l’eSIM sont Youprice, Prixtel et Coriolis.

Pour Youprice, c’est pour le moment le cas des forfaits souscrit sur le réseau Orange. Si vous souhaitez effectuer une migration d’une carte SIM classique vers une eSIM — ou même d’une eSIM vers eSIM –, il vous en coûtera 10 euros, de même qu’en cas de perte ou de vol de mobile. Notez également que les eSIM délivrées par Youprice sont aussi compatibles avec les wearables tels que les montres connectées, à l’instar de l’Apple Watch 9.

Pour les deux autres, c’est un peu plus restreint. Prixtel et Coriolis proposent effectivement l’eSIM, mais uniquement en transférant un numéro déjà existant. En étant déjà client, la migration vers l’eSIM se fait directement via l’espace client avec les mêmes tarifs que pour Youprice.

Enfin, notez que pour un transfert d’eSIM entre iPhone, il est possible de le faire sans aucun frais.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.