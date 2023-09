L’iPhone 15 pourrait tuer la carte SIM en France dès ce soir

Apple se tiendrait prêt à lancer l'iPhone 15 en 100 % eSIM d'après les informations de « Challenges ».

Imaginez : un smartphone sans tiroir à SIM. Mieux encore, un iPhone, l’une des gammes de smartphones les plus populaires au monde, sans ce petit interstice où rentrer sa carte SIM. Déjà une réalité aux États-Unis depuis l’iPhone 14 passé au 100 % eSIM, Apple serait sur le point d’annoncer le même traitement pour l’iPhone 15, mais en France.

La question est restée en suspens depuis plusieurs mois, mais le journal Challenges, à quelques heures de la conférence, croit savoir qu’Apple serait décidé. Ou plutôt qu’Apple, qui voulait déjà effectuer ce changement l’année précédente, a fini par faire céder les opérateurs français.

« Guerre des tranchées »

« Lorsqu’il a voulu proposer les eSIM, c’était la guerre des tranchées entre les opérateurs français et Apple », déclare Jacques Assaraf, directeur du secteur des télécoms à Capgemini auprès de la publication. Et Challenges d’écrire : « Les quatre grands, Bouygues, Orange, SFR et Free, ont fini par plier. »

La raison derrière cette frilosité est simple : l’eSIM, contrairement à la carte SIM, est directement intégrée au smartphone de l’utilisateur. Il ne manque plus qu’un QR Code pour l’activer. Dès lors, Apple a un pouvoir énorme sur les opérateurs et une capacité de négociation forte.

On peut même aller plus loin en conjecture et imaginer, demain, Apple s’allier avec un opérateur et proposer de s’abonner directement auprès d’eux : une facturation chez Apple pour utiliser le réseau Orange façon MVNO par exemple. Pour l’heure, il ne s’agit que de spéculation de notre part, mais dans la crainte des opérateurs se lit clairement cela. Rappelons d’ailleurs que la plupart des opérateurs virtuels, ou MVNO, ne proposent pas d’eSIM. Autrement dit, l’iPhone 15 pourrait être réservé à quelques opérateurs en France.

