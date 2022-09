iPhone 14 : 100% eSIM, bordures plus fines, meilleure autonomie… les toutes dernières rumeurs

Les quatre iPhone 14 vont être présentés lors de Keynote de rentrée d'Apple le 7 septembre 2022. Même s'il ne reste que deux jours, Mark Gurman de « Bloomberg » a encore des informations dans sa besace.

En plus de notch, la bonne vieille carte sim pourrait à terme disparaitre. C’est ce qu’avance en tous les cas le journaliste Mark Gurman, spécialiste d’Apple pour Bloomberg dans sa newsletter hebdomadaire consacrée aux futurs iPhone 14, qui seront dévoilés le 7 septembre 2022 (sauf catastrophe).

Si la perspective d’un smartphone 100 % eSIM paraît encore un peu folle, Apple a certainement la capacité d’impulser ce changement. Concrètement, Mark Gurman évoque la possibilité d’un iPhone sans tiroir à carte SIM. Mais la chose n’est pas encore tout à fait entendue.

Apple avance d’un notch vers l’eSIM

Apple va donner une plus grande impulsion à l’eSIM cette fois-ci, les opérateurs se préparant à orienter les utilisateurs vers les cartes SIM numériques et intégrées plutôt que vers les cartes physiques. En fait, Apple a envisagé de supprimer complètement le logement physique de la carte SIM à partir de cette année ou de l’année prochaine pour certains modèles.

De ce qu’on en comprend, Apple ne pourrait donc ne pas vraiment sauter le pas cette année, mais appuyer plus fortement sur l’option de l’eSIM, en partenariat avec les opérateurs, dans le but, à terme, de supprimer la bonne vieille carte à puce.

Deuxième année consécutive avec une plus grande batterie

L’autre nouveauté d’importance évoquée par le journaliste concerne la batterie. En effet, celle-ci serait plus grande sur les modèles Pro, ce qui reviendrait à une deuxième année consécutive dans cette direction pour la marque à la pomme.

Comme le souligne un post sur Baidu, l’iPhone 14 pourrait intégrer une batterie de 3 279 mAh, contre 3 227 mAh pour l’iPhone 13. Le 14 Pro pourrait utiliser une batterie de 3 200 mAh, contre 3 095 mAh pour l’iPhone 13 Pro. À l’inverse, le 14 Pro Max aurait une batterie légèrement plus petite, avec 4 323 mAh, contre 4 352 mAh pour le 13 Pro Max.

Sur le design également, Mark Gurman évoque bien sûr la disparition plus que probable du fameux notch sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, mais aussi une autre petite modification de design. Le 14 Pro devrait ainsi être plus large, mais aussi incorporer des bordures plus fines.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.