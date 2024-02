Bouygues Telecom s’offre la Poste Mobile et ses 2,3 millions de clients

Sans trop de suspens, c'est Bouygues Telecom qui remporte la mise dans le dossier du rachat de La Poste Mobile devant ses concurrents Free et Orange. Un rachat qui se chiffre à 950 millions d'euros.

Le feuilleton n’aura finalement pas duré longtemps. En début de semaine, nous annoncions une guerre commerciale stratégique entre les trois opérateurs historiques que sont Free, Orange et Bouygues Telecom dans le rachat des parts de La Poste Mobile, et ainsi acquérir un portefeuille de client de 2,3 millions de lignes actives.

Finalement, on apprend, dans un communiqué, que « Bouygues Telecom a signé un protocole d’exclusivité avec le groupe La Poste pour l’acquisition de l’opérateur virtuel La Poste Telecom et la conclusion d’un partenariat de distribution ». Et le rachat concerne 100 % du capital de La Poste Mobile.

Jusqu’à présent, l’opérateur virtuel était détenu à 51 % par le groupe La Poste et à 49 % par SFR. Montant de l’opération pour Bouygues Telecom : 950 millions d’euros.

Bouygues Télécom veut dominer le marché des MVNO en France

Déjà prioritaire majoritaire de marques comme Cdiscount Mobile, NRJ Mobile ou Auchan Télécom, Bouygues Telecom continue de miser sur les MVNO (opérateurs mobiles virtuels) pour augmenter sa force de frappe et gonfler sa base clientèle. Il faut dire que La Poste Mobile est tout de même le 5e opérateur français et son réseau de distribution via les bureaux de poste partout en France représente une force commerciale non négligeable.

SFR va surement donc être contrainte de céder ses parts sur La Poste Mobile à Bouygues Télécom malgré son droit de préemption qui aurait pu être un frein au rachat. Il faut dire qu’il s’agit aussi d’une bonne occasion pour opérateur au carré rouge de vendre l’un de ses actifs les plus valorisés et ainsi renflouer ses caisses.

Une migration prévue en 2027

Pour les 2,3 millions de clients, la migration des comptes est prévue en 2027. La période d’exclusivité de SFR ne se termine en effet pas avant la fin de l’année 2026.

