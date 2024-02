Saviez-vous que Cdiscount proposait aussi des forfaits mobiles ? Voici les offres de cet opérateur virtuel.

Comme son nom l’indique, Cdiscount Mobile est un opérateur de téléphonie mobile français appartenant au groupe EI Telecom (Euro-information Telecom), un groupe concentrant plusieurs marques de MVNO et détenu à 95 % par le groupe Crédit Mutuel-CIC. EI Telecom a cependant été racheté par Bouygues Télécom en 2015 qui possède désormais un portefeuille étendu d’opérateurs virtuels comme NRJ Mobile, CIC Mobile, Auchan Télécom, et donc Cdiscount Mobile. C’est aussi pour cette raison que tous ces MVNO fonctionnent sur le réseau mobile de Bouygues Télécom, que ce soit via les lignes 4G ou 5G de l’opérateur historique en France.

Cette intégration permet à Cdiscount d’offrir des services télécoms aux côtés de ses activités principales de vente en ligne ou de location de véhicule, offrant ainsi une gamme étendue de produits et services à sa clientèle.

Quels sont les forfaits mobiles proposés par Cdiscount Mobile en 2024 ?

Tout comme NRJ Mobile ou Auchan Télécom, Cdiscount Mobile est un opérateur adepte des changements d’offres en fonction des fluctuations du marché. Il est n’est pas rare de voir sa grille tarifaire changer complètement d’une semaine à l’autre.

Les meilleurs forfaits mobile du moment chez Cdiscount Mobile Cdiscount Mobile Offre Limitée

10 Go 4.99€ SIM à 1€ Découvrir Cdiscount Mobile Offre Limitée

80 Go 7.99€ SIM à 1€ Découvrir Cdiscount Mobile Offre Limitée

130 Go 9.99€ SIM à 1€ Découvrir Tous les forfaits mobile

L’opérateur virtuel est cependant assez éclectique dans les forfaits qu’il propose avec des offres comprenant peu de Go, mais peu chères, pour concurrencer des opérateurs comme Free ou RED by SFR sur leurs propres terrains. Comprenez : des forfaits avec de grosses enveloppes de Go à des prix défiant toute concurrence (très souvent avec la 5G offerte).

Cdiscount oblige, l’opérateur propose régulièrement des offres destinées à ses membres CDAV (Cdiscount à volonté) avec des forfaits moins chers réservés aux abonnés au service de livraison rapide du revendeur.

Même si cela est peu mis en avant par l’opérateur, il est aussi possible de souscrire à un forfait accompagné d’un smartphone à prix préférentiels, qu’ils soient neufs ou reconditionnés. La sélection est pourtant assez fade avec des iPhone 11, iPhone SE et iPhone XS (reconditionnés) ainsi que des smartphones Samsung et Xiaomi d’entrée de gamme proposés neufs. C’est assez juste en comparaison à d’autres opérateurs comme RED by SFR ou Sosh avec le réseau de distribution de leurs opérateurs.

Puis-je obtenir une eSIM avec un forfait Cdiscount Mobile ?

Pour le moment, il n’est pas encore possible de souscrire à un forfait avec eSIM chez Cdiscount Mobile. C’est aussi le cas chez les autres opérateurs virtuels sous marque Bouygues Télécom comme Auchan Télécom ou NRJ Mobile.

L’opérateur propose uniquement des cartes SIM classiques et il est nécessaire d’en attendre la livraison chez soi avant de profiter de son forfait. C’est un élément important à prendre en compte si vous comptiez vous procurer un forfait chez cet opérateur pour ce type d’utilisation. En revanche, il est toujours possible de se tourner vers d’autres opérateurs virtuels proposant la eSIM comme Prixtel, Coriolis ou Youprice.

Les autres opérateurs qui proposent des forfaits eSIM

Forfaits eSIM : quels sont les opérateurs compatibles ?

Comment puis-je contacter le service client de Cdiscount Mobile ?

Pour contacter le service client de Cdiscount Mobile, plusieurs options s’offrent à vous.

Tout d’abord, le moyen le plus direct est de composer le numéro dédié au service client, le 09 77 40 92 92. Vous pouvez également opter pour le contact via le site officiel de Cdiscount Mobile depuis votre espace client en remplissant le formulaire de contact.

Comment puis-je résilier un forfait chez Cdiscount Mobile ?

Si vous souhaitez résilier votre forfait mobile chez Cdiscount mobile tout en conservant votre numéro de téléphone, la procédure est très simple grâce à la portabilité du numéro bien encadrée en France. Il faut d’abord sélectionner votre nouvel opérateur, le plus simple pour cela est de consulter notre comparateur de forfait, qui vous aidera à choisir la meilleure offre du moment.

Il faut ensuite prendre connaissance de son numéro RIO, le numéro d’identification unique qui permet à votre nouvel opérateur de récupérer le numéro de votre ligne. Pour cela, il suffit de composer le 3179, un numéro gratuit qui va vous indiquer votre numéro RIO ainsi que la durée d’engagement restante. Ces informations seront également envoyées par SMS une fois l’appel terminé.

Il ne reste plus qu’à souscrire à son nouvel abonnement, en indiquant au nouvel opérateur son numéro de téléphone mobile et son identifiant RIO. Il se chargera alors de la portabilité et de la résiliation de l’ancien abonnement, sans démarche supplémentaire de votre part.

La résiliation devient effective après un délai de 10 jours à partir de la date de réception de votre courrier.

Les meilleurs forfaits sans engagement Prixtel Forfait 4G

Le petit 20 à 40 Go Appels illimités 20 Go - 40 Go en France 15 Go en Europe À partir de 6.99€ Découvrir Forfait Mobile B&You

100 Go 5G Appels illimités 100 Go en France 26 Go en Europe 13.99€ 16.99€ Découvrir RED Forfait 5G

200 Go Appels illimités 200 Go en France 20 Go en Europe 17.99€ 5G offerte Découvrir Tous les forfaits mobile