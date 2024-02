Free, Orange ou Bouygues Télécom : qui va récupérer les 2 millions de clients de La Poste Mobile ?

Particulièrement attentifs au dossier La Poste Mobile, Free, Orange et Bouygues Telecom convoitent les 2,3 millions de clients de l'opérateur virtuel détenu par le groupe postal français et SFR.

Le marché des MVNO est devenu un enjeu stratégique majeur depuis quelques années et les opérateurs historiques veulent tous prendre la plus grosse part du gâteau. C’est d’autant plus clair lorsque le cinquième opérateur français en termes de clientèle qu’est La Poste Mobile, qui souhaite vendre ses parts pour se reconcentrer sur ses activités postales, est actuellement convoité par les géants du secteur que sont Free, Orange et Bouygues Télécom.

Selon les informations de Les Échos, ces opérateurs ont tous déposé des offres pour s’offrir les 51 % des parts détenus par le groupe postal, les 49 % restant appartenant à SFR. Cela représente pas moins de 2,3 millions de clients pour une valorisation estimée entre 600 et 750 millions d’euros selon le journal.

Un investissement stratégique de premier plan pour les opérateurs

Chose assez rare pour être soulignée, La Poste Mobile est devenu un opérateur rentable depuis 2022, obtenant un résultat d’exploitation de 2,8 millions d’euros, prévu pour atteindre 48 millions d’euros en 2024. La marque est réellement attractive et sa croissance (+8 % en moyenne par an) fait de l’œil aux potentiels repreneurs qui auraient tout intérêt à étendre leur base de clientèle facilement.

SFR n’est pas en reste dans le choix du futur investisseur. En détenant 49 % de La Poste Mobile, le positionnement de l’opérateur joue également un rôle prépondérant dans le processus de vente. Il dispose en effet d’un droit d’agrément sur la part majoritaire de La Poste en plus de fournir le réseau aux 2,3 millions de clients de la Poste Mobile.

SFR pourrait également décider de céder l’intégralité de ses parts sur La Poste Mobile à l’un des 3 opérateurs candidats pour ainsi empocher une belle enveloppe de plusieurs centaines de milliers d’euros pour renflouer ses caisses. Pour rappel, la dette de SFR se chiffre à 24 milliards d’euros en fin 2023.

