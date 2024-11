C’est le moment de changer de forfait mobile pour faire des économies : les 3 meilleures offres du Black Friday

Le Black Friday bat son plein et les opérateurs se livrent une bataille féroce sur le terrain de la 5G. Voici notre sélection « sûre ».

Le Black Friday est un moment intéressant pour changer de forfait mobile. Cette année, la 5G est au cœur des offres, avec des propositions particulièrement agressives. Mais attention : toutes les offres ne se valent pas, et il faut savoir lire entre les lignes des promotions alléchantes.

Les meilleurs forfaits sans engagement Syma Mobile

Le Six

100 Go Appels illimités 100 Go en France 19 Go en Europe 6.99€ /mois Découvrir Forfait Mobile B&You

130 Go Appels illimités 130 Go en France 25 Go en Europe 7.99€ /mois Découvrir NRJ Mobile Forfait 5G

160 Go Appels illimités 160 Go en France 29 Go en Europe 8.99€ /mois SIM à 1€ Découvrir Tous les forfaits mobile

RED SFR

RED SFR pulvérise les prix avec son forfait 5G ! Profitez de 300 Go en France + 27 Go en Europe pour seulement 9,99 €/mois. Appels/SMS illimités inclus. Aucun engagement, liberté totale ! La carte SIM est à 10 €. Une offre BLACK FRIDAY canon pour les gros consommateurs de data qui cherchent le meilleur rapport Go/prix du marché. À saisir vite sur le site de RED SFR ! N’hésitez pas à consulter notre comparateur de forfaits mobile pour trouver celui qui vous convient.

Forfait Bouygues Telecom

À saisir chez Bouygues : le forfait B&You 5G avec 130 Go en France (35 Go EU/DOM), appels/SMS/MMS illimités et sans engagement. Une offre premium au prix d’un low cost, réservée aux nouveaux clients. Disponible à 7,99 €/mois, carte SIM/eSIM à 1 €.

YouPrice

YouPrice est un autre opérateur virtuel mais qui a la particularité de s’appuyer sur les réseaux de deux gros opérateurs : SFR et Orange. Le forfait Le Cloud en question s’appuie sur le réseau Orange et pour moins de 10 euros par mois, vous aurez droit à une enveloppe de 200 Go en 5G, sans engagement bien sûr ! En revanche, contrairement aux autres forfaits du MVNO, celui-ci n’est pas ajustable.

En ce moment, YouPrice propose son forfait « Le Cloud » sur le réseau Orange avec une enveloppe de 200 Go à 9,99 euros par mois. Ce forfait est sans engagement.

La portabilité du numéro est un droit, et c’est très simple à réaliser. Il vous suffit d’envoyer « RIO » par SMS au 31179, peu importe votre opérateur actuel. Vous recevrez immédiatement votre code RIO, valable pendant trois mois. Ce code sera demandé lors de la souscription à votre nouveau forfait, et votre nouveau fournisseur s’occupera de toutes les démarches de résiliation et de transfert.

Les points à vérifier avant de craquer

Avant de vous décider, quelques éléments méritent votre attention :

La couverture 5G dans votre zone : tous les opérateurs n’ont pas le même déploiement

La durée de l’engagement (ou son absence)

Les conditions de l’offre après la période promotionnelle

Les options incluses (roaming, appels internationaux, eSIM, etc.)

La qualité du service client, souvent négligée mais essentiel

Ne sous-estimez pas l’impact des petites économies : une différence de 3 euros par mois représente 36 euros d’économies sur l’année. Cette somme peut être mise à profit pour d’autres dépenses, et même un bon restaurant (ça fait toujours plaisir).

Un conseil qui peut sembler évident, mais souvent négligé : analysez votre consommation réelle de données. Si vous utilisez 10 Go par mois, opter pour un forfait de 200 Go est un gaspillage d’argent, même avec une promo attractive. Préférez un forfait plus modeste, mais mieux adapté à vos usages.

