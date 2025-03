PS Plus Extra et Premium en mars 2025 : ça va tabasser dans cette sélection de 12 nouveaux jeux !

Combats de MMA spectaculaires, acrobaties dans le royaume de Perse, deux femmes à la croisée des époques… Le catalogue des sorties PlayStation Plus Extra et Premium de mars 2025 ne se démarque pas des autres, mais il y a deux-trois pépites dans cette sélection de 12 jeux.

En mars, alors que les abonnés PlayStation Plus Extra se défouleront sur UFC 5 d’EA Sports et Prince of Persia : The Lost Crown, les abonnés PlayStation Plus Premium pourront découvrir, ou redécouvrir, la première trilogie de la série Armored Core développée par un certain FromSoftware.

Les sorties PS Plus Extra et Premium en mars 2025

UFC 5 (PS5)

Technique et brutalité, c’est tout ce qui fait l’attrait du MMA, magnifiquement retranscrit dans ce dernier titre de la série EA Sports UFC grâce au moteur Frostbite qui nous donne ces graphismes réalistes. Nous avons là des combats UFC authentiques, assez pour nous faire vivre et revivre les plus grandes heures du MMA.

Score Metacritic : 78/100

Prince of Persia : The Lost Crown (PS4, PS5)

Un jeu made in France qui nous emmène dans un royaume largement inspiré de l’Empire perse, au bord du précipice. Après avoir personnellement vaincu le général ennemi qui menaçait le royaume, Sargon, le plus jeune des guerriers Immortels, doit secourir le prince de Persépolis, enlevé lors des célébrations. Sa quête le mène dans les entrailles du mont Qaf, un site sacré en proie à une terrible malédiction.

Score Metacritic : 86/100

Syberia : The World Before (PS4, PS5)

Après les événements du dernier volet sorti cinq ans auparavant, Kate Walker a été emprisonnée dans une mine de sel dans laquelle elle découvre par hasard un train bourré d’antiquités volées. Parmi elles, le portrait d’une femme lui ressemblant comme deux gouttes d’eau. Kate commence alors à enquêter sur cette mystérieuse femme, Dana Roze, une jeune pianiste ayant assisté à la montée du fascisme dans les années 1930.

Score Metacritic : 78/100

Les autres sorties PS Plus Extra et Premium

Captain Tsubasa : Rise of New Champions (PS4)

Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy (PS4, PS5)

Arcade Paradise (PS4, PS5)

Bang-On Balls : Chronicles (PS4, PS5)

You Suck at Parking (PS4, PS5)

Les sorties sur PS Plus Premium uniquement

Arcade Paradise VR (PS VR2)

Armored Core (PS4, PS5)

Armored Core : Project Phantasma (PS4, PS5)

Armored Core : Master of Arena (PS4, PS5)

Les jeux qui quittent le PS Plus en mars 2025

Voici les 10 jeux qui vont disparaître du PS Plus à compter du 18 mars prochain :

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 (PS4, PS5)

Resident Evil 3 (2020) (PS4, PS5)

Dragon Ball Z : Kakarot (PS4, PS5)

Phoenix Wright : Ace Attorney Trilogy (PS4)

JoJo’s Bizarre Adventure : All-Star Battle R (PS4)

Life is Strange : True Colors (PS4, PS5)

Life is Strange 2 (PS4, PS5)

Final Fantasy Type-0 HD (PS4, PS5)

Street Fighter 5 (PS4, PS5)

Mortal Kombat 11 (PS4, PS5)

