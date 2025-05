Stellar Blade est le dernier jeu PlayStation à être bloqué dans plus de 130 pays sur PC et ses développeurs ne comprennent pas pourquoi

Sony va-t-il à nouveau se mettre à dos les joueurs PC avec le portage de Stellar Blade ? Le jeu sud-coréen est bloqué dans de très nombreux pays alors qu’il ne nécessite pas de compte PSN.

Le marché du jeu PC est très fructueux pour les affaires de Sony, qui prévoit des portages systématiques pour ses licences emblématiques. Mais la firme s’est mise à dos les joueurs en imposant la connexion à un compte PSN, bloquant ses jeux dans des centaines de pays. Ce fut le cas pour Helldivers 2, avant que la décision ne fût annulée, mais aussi pour Gog of War : Ragnarök ou encore The Last of Us : Part II Remastered.

Sony est depuis revenu sur cette obligation, rendant la connexion facultative pour ses derniers portages PC sur Steam, l’incitant uniquement pour débloquer des bonus cosmétiques.

Il semblerait que la situation ne soit pas résolue pour la sortie de la dernière exclusivité PlayStation sur PC, Stellar Blade, qui se voit bloquée dans plus de 100 pays en amont de sa sortie le 12 juin prochain.

Stellar Blade bloqué dans 130 pays sur Steam

Le jeu d’action sud-coréen Stellar Blade arrive sur PC le mois prochain dans un portage très attendu par les joueurs, apportant le support des technologies d’upscaling (DLSS 4, FSR 3) ainsi que des écrans ultra wide.

Mais certains joueurs se sont très vite rendu compte que le jeu leur était tout simplement inaccessible. Sur la page SteamDB du jeu, on peut voir que le jeu ne peut être acheté dans plus de 130 pays sur Steam. C’est un chiffre équivalent aux précédents portages PlayStation nécessitant la création d’un compte PSN. Or, le studio Shift Up l’assure aux joueurs mécontents sur X : le jeu ne nécessitera pas de compte PlayStation Network pour être lancé.

The PC version of Stellar Blade does not require a PSN account. May I ask where you live?😱 — StellarBlade (@StellarBlade) May 15, 2025

Le studio ne semble pas comprendre pourquoi de nombreux joueurs ne peuvent pas précommander le jeu sur Steam. La balle est visiblement dans le camp de Sony qui, en tant que distributeur, a les clés de la stratégie commerciale du jeu sur PC. Si le PSN est bien devenu facultatif, pourquoi le jeu serait-il bloqué dans tous les pays où le service n’est pas disponible ?

Il ne reste plus qu’à espérer que la situation soit résolue d’ici à la sortie du jeu le mois prochain afin d’éviter une énième polémique pour Sony.