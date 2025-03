Le jeu Days Gone bloque des fonctions d’accessibilité derrière un DLC payant

Le DLC payant Broken Road du jeu Days Gone, prévu pour le 25 avril 2025, va apporter avec lui son lot de nouveautés. Mais dans la liste, l’un des points fait débat.

Days Gone limitera certaines fonctionnalités d’accessibilité à un DLC // Source : Sony

L’accessibilité est un point important dans le jeu vidéo depuis quelques années, tout comme les améliorations dites de « qualité de vie » en règle générale. Mais lorsque ces options sont réservées à un contenu payant … ça grogne logiquement.

Dans Days Gone, il faut payer pour l’accessibilité

L’information n’a, vous vous en doutez, pas été annoncée en grande pompe. Il est toujours agréable de voir un jeu être mis à jour, avec du nouveau contenu, même si cela passe par un DLC payant 6 ans après la sortie initiale du jeu Days Gone.

Mais là où le bât blesse, c’est sur le contenu du dit-DLC. Un utilisateur de Reddit a publié récemment une capture d’écran du contenu officiel de Broken Road, dans lequel on peut voir une ligne concernant l’accessibilité :

De nouveaux contenus et fonctionnalités débarqueront dans Days Gone le 25 avril 2025 grâce au DLC Broken Road ! Tous les possesseurs de Days Gone sur PC peuvent acheter le DLC Broken Road pour seulement 10 $ USD** et bénéficieront : Assaut de la Horde – Un mode arcade de survie

Mode Mort permanente

Mode Speedrun

Retour haptique DualSense

Nouvelles fonctionnalités d’accessibilité

Mode Photo amélioré

En dehors des ajouts de pur gameplay, comme le mode assaut, le mode mort permanente ou encore le mode speedrun, l’on peut voir que de nouvelles fonctionnalités seront donc réservées au DLC.

Est-ce bien éthique comme façon de faire ?

Si l’on regarde de plus près la description du DLC sur l’article publié sur Steam, nous pouvons apprendre que ces fonctionnalités d’accessibilité proposeront, entre autres, un mode contraste élevé, une modification de la vitesse du jeu, des signaux audio « et bien plus encore ». Autant d’options qui sont censées permettre à tous les types de public de profiter du jeu.

Mais la question que l’on peut se poser est la suivante : est-ce vraiment bien éthique de faire payer 10$ de plus pour ce type d’options ? Une personne ayant absolument besoin d’un contraste élevé devrait-elle être facturée à cause de cela ? Difficile de comprendre la décision de Sony Interactive Entertainment, éditeur du jeu.