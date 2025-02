PS5 : Sony a une mauvaise nouvelle pour les abonnés PlayStation Plus

Sony vient de susciter une vague de mécontentement parmi les abonnés PlayStation Plus suite à une annonce concernant la version remasterisée de Days Gone. Cette décision a provoqué de vives réactions au sein de la communauté des joueurs.

Lors du récent State of Play, Sony a dévoilé Days Gone Remastered, une version améliorée du jeu d’action post-apocalyptique pour PlayStation 5. L’annonce a été accueillie avec enthousiasme par de nombreux fans, mais un détail a rapidement suscité la controverse. En effet, Sony a précisé que l’offre de mise à niveau à 10 euros ne serait accessible qu’aux possesseurs de la version PlayStation 4 du jeu, qu’elle soit sur disque ou en version numérique.

Cette restriction exclut de facto les abonnés PlayStation Plus qui ont obtenu le jeu via le service d’abonnement, que ce soit par le biais de la PS Plus Collection (désormais disparue) ou en tant que jeu mensuel offert en avril 2021. Ces joueurs se voient contraints de débourser 49,99 euros pour accéder à la version remasterisée, une décision qui a provoqué une vague de mécontentement sur les réseaux sociaux et les forums de discussion.

La grogne des abonnés PlayStation Plus s’intensifie

Face à cette situation, de nombreux abonnés PlayStation Plus ont ainsi exprimé leur frustration sur diverses plateformes en ligne. Sur Reddit, un fil de discussion dédié à ce sujet a rapidement gagné en popularité, rassemblant des centaines de commentaires critiques envers la décision de Sony. Beaucoup d’utilisateurs affirment qu’ils auraient volontiers payé les 10 euros pour la mise à niveau, mais qu’ils ne sont pas prêts à débourser le prix plein pour un jeu qu’ils possèdent déjà dans leur bibliothèque PS Plus.

Certains joueurs soulignent que Sony aurait pu générer des revenus supplémentaires en permettant aux abonnés PS Plus d’accéder à l’offre de mise à niveau. Ils estiment que même les joueurs peu intéressés par le jeu auraient pu être tentés de l’essayer pour un prix modique. D’autres considèrent cette décision comme une occasion manquée pour Sony de fidéliser sa base d’abonnés en leur offrant un avantage supplémentaire.

Malgré ces critiques, certains observateurs tempèrent en rappelant que Sony a probablement effectué une analyse financière approfondie avant de prendre cette décision. Ils suggèrent que l’entreprise a sans doute estimé que cette stratégie serait plus rentable à long terme, même si elle mécontente une partie de sa communauté.