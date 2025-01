Sony annonce un tournant pour son abonnement PlayStation Plus

C’est acté, le PlayStation Plus va progressivement dire adieu aux jeux PS4. À partir de janvier 2026, l’abonnement payant de Sony recentrera ses offres mensuelles sur les titres PS5, marquant la fin d’une ère pour l’ancienne génération.

Dans un billet de blog, la firme japonaise a expliqué que cette décision suit la migration des joueurs vers la PS5. Les jeux PS4, jusqu’ici inclus chaque mois, ne seront plus « un avantage clé » et ne figureront qu’occasionnellement dans les offres du PlayStation Plus. « Nous proposerons toujours des titres compatibles sur les deux consoles après cette date », a précisé Sony. Le changement n’affectera pas les jeux PS4 déjà ajoutés à la bibliothèque des abonnés, à condition de maintenir son abonnement.

D’ici à 2026, plusieurs mois de jeux PS4 sont encore prévus. En février, les membres pourront ainsi télécharger Payday 3 (PS5), High on Life (PS4/PS5) et Pac-Man World Re-Pac (PS4/PS5). Une période de transition qui laisse aux possesseurs de PS4 le temps d’évaluer leur intérêt pour le service.

Une transition annoncée, des bibliothèques préservées

Si Sony encourage désormais les joueurs à basculer vers sa console actuelle, les détenteurs de PS4 peuvent déjà réclamer les jeux PS5 offerts et y accéder ultérieurement. Cette interopérabilité, souligne l’entreprise, garantit une continuité entre générations de consoles, y compris pour la future PS6.

Historiquement, cette évolution n’est pas une surprise : les jeux PS3 avaient été retirés des offres mensuelles en 2019, soit six ans après le lancement de la PS4. Avec près de 12 ans de service, la PS4 rejoint ainsi son aînée, après avoir marqué l’histoire du service avec des succès comme Rocket League ou la saga Batman Arkham.

Reste à savoir si Sony réservera une dernière surprise à sa console star. En attendant, les abonnés ont jusqu’en 2026 pour profiter des dernières nouveautés PS4 incluses dans PlayStation Plus. De quoi prolonger l’aventure… avant de sauter le pas et de leur dire adieu.