En parallèle de ses offres de jeux offerts dans le cadre de l’opération Play At Home, PlayStation n’en oublie pas ses abonnés au service PlayStation +. Pour avril, ils vont pouvoir ajouter à leur bibliothèque trois nouveaux titres dont Oddworld : Soulstorm que les joueurs PS5 vont pouvoir découvrir gratuitement dès sa sortie sur console.

Des zombies, des zombies et des héros à tête bizarres. Voici le programme du PlayStation Plus en avril. Sony a dévoilé la liste des jeux offerts aux joueurs bénéficiant de l’abonnement au service en ligne de PlayStation.

Un mois plutôt sobre par rapport aux précédents avec trois titres seulement. Mais parmi ceux-là, PlayStation va permettre à ses abonnés de découvrir gratuitement Oddworld : Soulstorm dès sa sortie. À noter que le jeu ne sera disponible que pour les heureux possesseurs de PlayStation 5. Il est également disponible sur PS4 et PC en version payante.

Et n’oubliez pas d’aller télécharger les 10 premiers jeux offerts dans le cadre de l’opération Play At Home, même sans être abonnés au PS+. Et c’est aussi le dernier jour pour télécharger gratuitement Ratchet & Clank et profiter de la mise à jour gratuite sur PS5 pour jouer en 60 FPS.

Les jeux PS+ offerts en avril 2021

Vous pourrez les télécharger sur PS4 ou PS5 à compter du 6 avril et jusqu’au 3 mai 2021.

Oddworld : Soulstorm (PS5 seulement)

Days Gone

Zombie Army 4 : Dead War

Sept ans après le tout premier épisode Oddworld : New ‘n’ Tasty, Oddworld revient avec un second volet des aventures d’Abe. Oddworld : Soulstorm envoie cette fois le héros, passé de simple rouage Mudokon à héros inattendu d’une révolution. Abe et ses amis doivent poursuivre leur périple. Il tentera cette fois d’intégrer le cartel Magog et de sauver un millier d’autres compagnons promis à la torture. À vous de créer vos armes, résoudre des puzzles et énigmes.

Le reste du mois d’avril sera placé sous le sceau de la fin du monde. Vous aurez au choix le droit d’affronter les hordes d’Hitler dans le jeu de tir Zombie Army 4, à coup d’armes épiques face à des ennemis occultes abominables. Mais le sauvetage de l’humanité vaut bien le coup d’éliminer quelques morts-vivants, en solo ou à 4 joueurs.

Si vous êtes plutôt balade au grand air, partez enfourcher la moto de Deacon St. John dans Days Gone et tenter de survivre au milieu d’un monde ravagé par une pandémie, dans lequel des hordes de mutants affamés vous poursuivent.