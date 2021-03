Play At Home : 10 nouveaux jeux PS4 et PSVR offerts

La fête continue chez PlayStation. Le constructeur japonais a relancé son opération Play At Home et avait promis de nombreux jeux offerts ainsi que des expériences. La nouvelle salve de cadeaux est conséquente avec notamment Abzû, Paper Beast ou encore Horizon Zero Dawn.

Mais que se passe-t-il dans la tête des constructeurs de consoles en ce moment ? Que ce soit chez Xbox comme chez PlayStation, on dégaine les initiatives, on remplit les catalogues et on multiplie les cadeaux. Tout cela, pour leur plus grand bonheur des joueurs.

Xbox-PlayStation, la guerre des cadeaux

Après Xbox qui ne cesse de doper son Xbox Game Pass en ajoutant les jeux à foison pour ravir ses abonnés, c’est PlayStation qui sait aussi faire plaisir à ses joueurs, mais avec une opération séduction bienvenue.

En février, la firme japonaise a relancé son opération Play At Home, qui avait vu le jour l’an dernier alors que la moitié de la planète était confinée. Cette année, rebelote, mais pour plusieurs mois et autant de temps forts promis.

Après Ratchet & Clank offert aux joueurs pour démarrer l’événement, Sony a tout simplement annoncé 10 jeux indépendants et jeux pour le casque de réalité virtuelle PlayStation VR qui seront téléchargeables gratuitement à compter du 26 mars.

Les jeux offerts à compter du 26 mars

Abzû

Enter The Gungeon

REZ Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission

Moss

Thumper

Paper Beast

Horizon Zero Dawn Complete Edition (20 avril)

Ratchet & Clank peut être récupéré jusqu’au 1er avril 5h (heure de Paris).

Pour cette deuxième phase de cadeaux, le principe est le même. Pas besoin d’abonnement au PlayStation+ ou d’être propriétaire de la toute dernière console. Tous les joueurs PS4 ou PS5 peuvent récupérer les titres offerts. Ils sont tous accessibles en téléchargement du 26 mars 4h (heure de Paris) au 23 avril 5h.

Horizon Zero Dawn Complete Edition sera proposé sur un temps plus restreint : du 20 avril 5h au 15 mai 5h.