Sony se met encore à dos les joueurs PC avec God of War Ragnarök

Sony persiste à imposer un compte PSN pour les portages PC de ses grandes licences. Dernier en date, God of War Ragnarök, dont cette obligation rend le jeu indisponible dans de très nombreux pays.

God of War Ragnarök est le 4ème jeu édité par Sony pour ses consoles PlayStation à voir le jour sur PC via les plateformes Steam et Epic Games.

Suite du premier God of War, le portage sur PC est sans surprise d’excellente facture, repoussant encore les limites de la version PS5, en se permettant même d’en corriger certains défauts.

Mais le jeu est tout de même très mal accueilli par une partie des joueurs sur Steam qui lui reprochent son obligation à créer, ou se connecter à, un compte PlayStation Network (PSN).

Une obligation qui fait encore débat

Pour rappel, Sony s’était mordu les doigts en voulant imposer à tous les joueurs de Helldivers 2 l’utilisation d’un compte PSN plusieurs mois après la sortie du jeu. Une décision qui avait fait grand mal à la communauté des joueurs, excluant plusieurs dizaines de pays dans lesquels la création d’un compte PSN est impossible.

Si Sony est depuis revenu sur sa décision, la version PC de Ghost of Tsushima sortie en mai dernier exigeait la connexion à un compte PSN, mais uniquement pour profiter du nouvel overlay introduit avec le jeu ainsi que du mode multijoueurs Legends.

Maintenant, God of War Ragnarök est le troisième jeu PlayStation à exiger un compte PSN dès son lancement. Celui-ci est notamment nécessaire pour afficher l’overlay Sony afin de retrouver vos achievements et trophées. Mais pour une raison qui nous échappe, il est tout simplement obligatoire pour lancer le jeu. Sony voudrait-il gonfler à tout prix sa base d’utilisateurs PSN aux dépens de ses ventes ?

Le jeu se lance sur cette fenêtre, qui vous impose la connexion au PSN, sans quoi il faut quitter la partie // Source : Santa Monica Studio

Dans un thread sur le forum officiel du jeu sur Steam, un utilisateur du nom de CheeseBoar confirme qu’il est nécessaire de se connecter à un compte PSN une première fois, ne serait-ce que pour accéder au jeu. Il est ensuite possible de se déconnecter pour jouer au jeu sans avoir lié son compte PSN à Steam.

Cependant, de nombreux joueurs sur reddit relatent une autre expérience, avec une connexion facultative à un compte PSN s’affichant avec le menu principal du jeu. Une partie pouvait en effet être lancée sans passer par la connexion d’un compte PlayStation. L’obligation ne concernerait-elle que certaines régions ?

Santa Monic Studio

Pour certains pays, cette obligation revêt un caractère un brin dystopique. Au Royaume-Uni, un utilisateur mécontent relate le processus de création du compte (via IGN), qui nécessite un numéro de téléphone et même une photo de vous ou de votre carte d’identité si la première étape a échoué.

Indisponible dans 175 pays

Créer un compte supplémentaire pour jouer à un jeu vendu sur Steam est pourtant légion. Une grande partie des jeux édités par Ubisoft, EA et même Microsoft peuvent exiger de vous connecter à leurs plateformes. La plupart des jeux Blizzard exigent un compte Battle.net par exemple. La tendance va cependant s’inverser alors que ces éditeurs semblent embrasser les systèmes de Steam ces derniers temps.

Le véritable problème réside dans l’isolement de très nombreux pays qui ne pourront pas jouer à un jeu solo comme God of War Ragnarök tout simplement parce que le PlayStation Network n’est pas disponible sur leur territoire. Dans ce cas, les pages Steam de ces jeux ne sont même pas accessibles.

Présentement, le jeu n’est tout simplement pas disponible dans 175 pays selon le site SteamDB. Un manque à gagner qui pourrait aussi expliquer les relativement faibles performances du jeu sur Steam qui n’attire visiblement pas autant de joueurs que le premier opus avec un pic à 35 000 ce dimanche 22 septembre, contre 73 000 pour God of War premier du nom.

Actuellement, il existe même un mod permettant d’outrepasser cette obligation qui commence à être populaire auprès des joueurs. Jusqu’à ce que Sony entende raison ?