La version PC de God of War Ragnarök corrige le plus gros défaut du jeu

Deux après sa sortie sur PS4 et PS5, God of War Ragnarök se refait une petite jeunesse dans une version PC qui vous permettra de réduire la fréquence des indices pendant les énigmes du jeu.

C’est aujourd’hui que la version PC de God of War Ragnarök sort sur Steam et l’Epic Games Store. La conclusion des aventures de Kratos et Atreus est attendue de pied ferme par les joueurs PC et il semblerait que le studio Santa Monica ait réservé une surprise de taille pour ce lancement.

En plus de proposer une palette étendue de paramètres graphiques à l’instar du précédent portage, les développeurs en ont profité pour corriger l’un des plus gros reproches faits au jeu.

Réduire les indices pendant les énigmes

Dans un article de blog posté hier sur le site de PlayStation, le studio a ainsi détaillé les nouvelles fonctionnalités qui seront incluses au lancement du jeu.

Parmi elles, on retrouve une option pour limiter les indices que donnent les personnages non-joueurs (PNJ), ici Atreus et Mimir, pendant les nombreuses et énigmes du jeu.

God of War Ragnarök a en effet été vivement critiqué pour ses indices bien trop fréquents lors des phases de réflexions, notamment les puzzles environnementaux qui nécessitent un certain sens de l’observation. Si bien que vous receviez de l’aide souvent non sollicité de vos compagnons avec pour conséquence une difficulté des puzzles réduite.

Dans son communiqué, le studio Santa Monica annonce l’arrivée d’une nouvelle option permettant de « réduire la fréquence à laquelle vos compagnons vous donneront des conseils pour résoudre les énigmes ».

Une autre option d’accessibilité sera aussi de la partie avec l’arrivée de l’audiodescription pour les scènes cinématiques pour les joueurs atteints de déficience visuelle.

Les joueurs console peuvent se réjouir : ces nouvelles fonctionnalités arriveront prochainement dans les versions PS4 et PS5 du jeu. Comme ça, pas de jaloux.