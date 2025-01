Sony assouplit enfin sa politique de compte PSN pour les joueurs PC

Sony revoit sa stratégie concernant les comptes PlayStation Network (PSN) pour ses jeux PC. La firme a annoncé la suppression de l’obligation de compte PSN pour certains titres solo, dont Marvel’s Spider-Man 2 et The Last of Us Part 2 Remastered.

Spider-Man Remastered // Source : Sony Interactive Entertainment

Bonne nouvelle pour les propriétaires de titres Sony sur PC. Désormais, les joueurs sur Steam pourront accéder à ces jeux sans compte PSN. Une décision qui concerne également les versions PC déjà disponibles de God of War Ragnarök et Horizon Zero Dawn Remastered. Sony privilégie désormais l’incitation : se connecter à un compte PSN permettra de débloquer des avantages, tels que des récompenses de trophées, la gestion d’amis ou des contenus exclusifs. Asad Qizilbash, responsable de l’édition chez Sony Interactive Entertainment, a précisé que ces bonus incluent des tenues, des équipements ou des ressources supplémentaires selon les jeux.

Par exemple, Spider-Man 2 propose deux costumes inédits, tandis que God of War Ragnarök déverrouille une armure spéciale dès le début de l’aventure. The Last of Us Part 2 Remastered et Horizon Zero Dawn Remastered offrent respectivement une peau exclusive et une tenue unique. Ces récompenses, auparavant réservées à des modes de jeu spécifiques, deviennent accessibles via un compte PSN.

Un revirement après les polémiques

En 2024, Sony avait imposé un compte PSN pour Helldivers 2 sur PC, déclenchant une vive controverse. La mobilisation des joueurs avait forcé la firme à reculer. Pourtant, elle avait étendu cette exigence à des jeux solo comme Ghost of Tsushima, indisposant encore sa communauté.

Les récents problèmes d’accès dans près de 200 pays, où le PSN n’est pas disponible, avaient également alimenté les critiques. Une situation d’autant plus paradoxale que Ghost of Tsushima nécessitait un compte uniquement pour son mode multijoueur. Face à ces échecs, Sony semble opter pour une approche plus pragmatique.

La firme doit aussi composer avec l’ingéniosité des joueurs PC : un mod permettant de contourner le compte PSN sur God of War Ragnarök est apparu peu après sa sortie. En rendant le PSN optionnel, Sony évite peut-être de nouvelles confrontations tout en valorisant son écosystème via des avantages attractifs. Une stratégie qui pourrait apaiser les relations avec une communauté PC longtemps sceptique face aux restrictions imposées.

Marvel’s Spider-Man 2 sort ce jeudi sur Steam, suivi de The Last of Us Part 2 Remastered en avril. Reste à voir si ces mesures suffiront à convaincre les joueurs de rejoindre le PSN… sans les y obliger.