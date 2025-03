La PS5 est trop chère ? Vous pouvez désormais la louer dans ce pays

Face au coût élevé des consoles nouvelle génération, Sony tente de séduire un public plus large. Au Royaume-Uni, le géant japonais s’associe à Raylo, spécialiste de la location, pour proposer un service inédit : louer une PS5 plutôt que l’acheter.

Via PlayStation Direct, les joueurs peuvent désormais souscrire un contrat de 12, 24 ou 36 mois, ou opter pour un engagement mensuel renouvelable sur Raylo, un spécialiste de la location. Les tarifs varient selon la durée et le modèle choisi. La version Digital Edition revient ainsi à 11 £ par mois sur trois ans, contre près de 36 £ mensuels pour la PS5 Pro en engagement flexible. Des offres similaires existent pour le PlayStation Portal et le casque PS VR2, récemment soldé indéfiniment.

Chaque appareil est couvert par une garantie à vie. Raylo n’impose pas de frais supplémentaires pour les rayures ou chocs mineurs, mais des pénalités s’appliquent en cas de dommages graves. Les utilisateurs peuvent résilier à tout moment, avec des frais si la décision intervient avant 18 mois. Un délai de rétractation de 14 jours est offert.

Un compromis entre accessibilité et coût total

Si cette solution facilite l’accès à la PS5 sans investissement initial, elle peut s’avérer plus coûteuse à long terme. Par exemple, louer la version Digital Edition sur trois ans équivaut à environ 400 £, contre 390 £ en achat direct. Sony permet néanmoins d’acheter la console en fin de contrat, de prolonger la location ou de passer à un modèle plus récent, une option stratégique à l’approche de la PS6, attendue vers 2028.

Cette initiative contraste avec celle de Microsoft, qui intègre dès le départ un abonnement Game Pass Ultimate dans ses offres de paiement échelonné pour les Xbox Series X/S, avec acquisition du matériel en fin de période.

Les contrats incluent la livraison gratuite en 24 heures et une note de 4,5/5 sur TrustPilot pour Raylo. Bien que flexible, ce modèle reste un pari : les joueurs devront choisir entre économies immédiates et dépense globale, mais cette nouvelle formule pourrait résolument intéresser de nombreux nouveaux clients.