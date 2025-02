PlayStation VR2 : un casque qui retrouve un second souffle grâce à une baisse de prix

Le PS VR2 à prix réduit dès mars : l’occasion parfaite pour tester la VR ? Cela reste loin d’être accessible.

Vous avez toujours rêvé de plonger dans des mondes virtuels époustouflants, mais le prix du PlayStation VR2 vous faisait hésiter ?

Bonne nouvelle : Sony vient d’annoncer une baisse de prix. À partir de mars 2025, le casque de réalité virtuelle de la marque japonaise devient plus accessible.

Des prix revus à la baisse

À partir de mars, le PS VR2 passe à un prix de vente conseillé de 449,99 € (ou 399,99 $ si vous êtes outre-Atlantique) au lieu de 599 €. Pour ce tarif, vous repartez avec le casque, les fameuses manettes PS VR2 Sense et des écouteurs stéréo. Mais ce n’est pas tout. Sony propose aussi un pack avec Horizon Call of the Mountain, un jeu qui vous plonge dans un univers spectaculaire où vous escaladez des montagnes et affrontez des machines géantes. Ce bundle est au même prix : 449,99 €, avec un code pour télécharger le jeu inclus.

Mais ce n’est pas juste une question de prix. Le PS VR2 s’offre aussi une seconde jeunesse grâce à des mises à jour et une flopée de jeux qui arrivent.

Par exemple, une récente update permet au casque de suivre vos mains avec une précision impressionnante, sans décalage (ce qu’on appelle une faible latence en jargon tech). Résultat ? Des jeux comme Waltz of the Wizard deviennent encore plus immersifs, car vous pouvez interagir directement avec vos mains, sans avoir besoin de manettes pour tout.

Pour rappel, le casque avait déjà reçu une mise à jour en août 2024 qui apporte la compatibilité PC.

Pour aller plus loin

PS VR2 sur PC : votre ordinateur est-t-il au niveau ?

Côté jeux, des titres comme Alien: Rogue Incursion, Metro Awakening VR ou encore Skydance’s Behemoth débarquent bientôt.