PlayStation sécurise un nouveau studio, spécialiste du PS VR

Sony vient d'annoncer que le studio Firesprite intègre à son tour PlayStation Studios. Un rachat qui permet à PlayStation de sécuriser un de ses atouts pour la VR.

C’est le troisième rachat de l’année pour PlayStation qui semble vouloir sécuriser ses atouts face à un Microsoft au chéquier infini. Dans un communiqué de presse, Sony vient d’annoncer que le studio Firesprite rejoint les PlayStation Studios, devenant ainsi une propriété exclusive de SIE (Sony Interactive Entertainment).

Une nouvelle salle de jeu

Il est donc désormais garanti que Firesprite ne développera des jeux que pour Sony — ce qui ne les empêchera pas de sortir sur PC pour autant. Pourtant, le studio avait déjà l’habitude de travailler quasi exclusivement sur les consoles PlayStation depuis près d’une décennie.

Ce petit studio de Liverpool fondé par d’anciens développeurs de la licence Wipeout a accompagné dès 2013 le lancement de la PlayStation 4 avec le jeu The Playroom. Il s’agissait alors davantage d’une expérience pour montrer les quelques nouveautés de la manette DualShock 4. Le jeu a pourtant été décliné quelques années plus tard, en 2016, en réalité virtuelle dans The Playroom VR, après un égarement du studio sur mobile avec un énième runner en pleine folie Temple Run et Jetpack Joyride : Run Sackboy Run.

Mais le studio ne s’est évidemment pas arrêté là et il a développé deux autres jeux pour le PlayStation VR : Air Force Special Ops Nightfall et The Persistence VR. Ce dernier a d’ailleurs abandonné la VR par la suite pour ses portages Xbox One, Nintendo Switch et PC.

À propos de ce rachat, Graeme Ankers, Directeur Général de Firesprite, ne tarit pas d’éloges :

PlayStation nous a également donné l’opportunité de créer notre propre franchise originale, The Persistence, nous octroyant toute la liberté créative dont nous avons eu besoin pour sortir un survival-horror innovant dont nous sommes extrêmement fiers. En notre qualité de studio interne, nous savons que nous bénéficions de tout le soutien de PlayStation pour perpétuer notre héritage, en continuant à mêler créativité et innovation technique pour proposer aux fans PlayStation des expériences vraiment uniques.

Il promet d’ailleurs de donner des nouvelles « très bientôt », sous-entendant qu’un nouveau jeu devrait prochainement être annoncé. Rappelons à ce titre que Sony pourrait annoncer un PS VR 2 dès 2022 avec écran OLED pour accompagner la PS5.

Sony sort le chéquier

Depuis quelques années, Microsoft enchaîne les rachats afin de se créer un véritable catalogue de jeux et ainsi corriger son principal problème de la précédente génération de consoles : le manque d’exclusivités. Cette stratégie commence à porter ses fruits et le Xbox Game Pass est aujourd’hui bien fourni, de quoi faire trembler Sony qui commence à voir là un concurrent capable de le rattraper.

Il devient donc important pour la firme nippone de sécuriser ses partenaires. En quelques mois, Sony Interactive Entertainment a donc racheté Housemarque (développeur de Returnal), Nixxes (spécialiste des portables PC) et donc Firesprite. Un programme plutôt réjouissant pour la suite donc.