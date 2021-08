Sony nous parlerait dès le début 2022 d’un PSVR 2 haut de gamme à écran OLED

Presque cinq ans après l'introduction du premier PlayStation VR sur PS4, Sony s'apprête à lancer un nouveau casque de réalité virtuelle, cette fois pour sa PS5. De nouvelles informations nous mettent sur la piste d'un accessoire haut de gamme, très abouti technologiquement.

Le discours de Sony était au départ timoré, il est heureusement devenu plus enthousiaste avec la confirmation en février qu’un nouveau casque de réalité virtuelle était bien en chemin pour la PlayStation 5. Ce nouveau PSVR fait depuis l’objet de rumeurs plus précises, suffisamment pour nous permettre de brosser le portrait d’un accessoire à la pointe de la technologie, axé sur une définition 4K et sur un possible recours au rendu fovéal. Une méthode de rendu qui permet d’améliorer le réalisme des scènes en exploitant au mieux la vision humaine.

Aujourd’hui de nouvelles informations dénichées par la chaîne YouTube PSVR Without Parole, d’ordinaire bien informée, viennent corroborer ces rumeurs. La piste de deux écrans 2K (2000 × 2040 pixels par œil) se confirme, au même titre que l’adoption d’un système de rendu fovéal. Mais ce n’est pas tout…

OLED, HDR et FOV à 110 degrés

On apprend notamment que Sony miserait sur des dalles OLED compatibles HDR. Pour ce PSVR 2, le constructeur opterait par ailleurs pour un FOV à 110 degrés et exploiterait en outre une technologie de suivi du regard, ainsi qu’un système baptisé Flexible Scaling Resolution pour la mise à l’échelle de certains contenus en 4 K. Avec le rendu fovéal, ces technologies permettront vraisemblablement d’adapter de manière dynamique la résolution en fonction de la vision du joueur. Une manière intelligente de réduire l’impact d’une expérience en VR sur les performances de la PS5 qui se chargera du calcul. WCCFTech rapporte également que Sony utiliserait un dispositif haptique sur ce nouveau casque pour réduire le motion sickness et améliorer l’immersion.

Les informations sur les contrôleurs du PSVR 2 sont plus succinctes. Comme cela avait été confirmé plus tôt cette année, ils disposeront eux aussi d’un système de retour haptique, en plus de touches capacitives et de gâchettes adaptatives. Plus intéressant, Sony souhaiterait s’émanciper des expériences en VR proposées en nombre actuellement, pour se concentrer sur le développement de titres AAA pouvant être lancés sur PS5, avec ou sans PSVR 2. Une rétrocompatibilité (voire des versions remastérisées) d’anciens jeux PSVR serait aussi à l’étude.

Quant à la question du lancement, disons qu’elle reste nébuleuse. PSVR Without Parole explique seulement que Sony prévoirait d’annoncer un créneau de commercialisation sur les premiers mois de 2022, sans plus de précision.