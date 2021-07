Sony rachète Nixxes : vers plus de portages PC des jeux PlayStation ?

Sony Interactive Entertainment vient d’annoncer le rachat du studio Nixxes. Si ce nom ne vous dit rien, c’est normal, et pourtant, il pourrait jouer un rôle très important pour PlayStation dans les prochaines années.

Sony Interactive Entertainment (SIE) vient d’annoncer au travers d’un court communiqué de presse sa nouvelle acquisition : le studio néerlandais Nixxes. Ce rachat intervient seulement quelques jours après l’annonce du rachat de Housemarque, le studio derrière Returnal, le rogue lite à succès de la PS5. Mais en quoi cette entreprise dont personne ou presque n’a entendu parler intéresse-t-elle Sony ?

Un bagage technique pour PlayStation

Pour Sony, l’intégration de Nixxes au sein de PlayStation Studios a pour but de « fournir en interne des moyens techniques et de développement de haute qualité ». Plus que de créer des jeux, Nixxes pourrait donc avoir un rôle transverse et participer au développement des jeux de plusieurs des studios internes de la marque et « aider [les] équipes à se concentrer sur leur objectif le plus important qui est de créer du contenu PlayStation unique de la meilleure qualité possible ».

Selon Sony, Nixxes a donc pour objectif d’aider à améliorer la qualité des exclusivités PlayStation. Mais est-ce que ce rachat ne pourrait pas aussi justement réduire le nombre d’exclusivités propres à l’écosystème PlayStation ?

Vers plus de portages PC des jeux PlayStation ?

Mais qui est réellement Nixxes, ce studio au bagage technique si important pour Sony ? Ne cherchez pas les jeux originaux issus de ce studio, il n’en a jamais produit. Et pour cause, puisque l’entreprise d’Utrecht est spécialisée dans les portages. Legacy of Kain, Hitman Absolution, Thief, Tomb Raider, Deus Ex: Mankind Divided… tant de jeux sortis sur consoles depuis 20 ans et portés sur PC par Nixxes, ou d’une plateforme à une autre (Xbox à PS par exemple).

Ce spécialiste du portage arrive chez PlayStation à un tournant majeur de son histoire. Alors que Microsoft met les bouchées doubles pour racheter des studios à tour de bras et se payer des exclusivités, Sony commence à ouvrir un peu plus son catalogue de jeux sur PC. Après Horizon Zero Dawn, Days Gone ou Death Stranding, Sony a déjà annoncé vouloir continuer à proposer ses exclusivités sur PC. Le prochain sur la liste ? Uncharted 4.

Après le très bon travail de portage réalisé par Nixxes en collaboration avec Square Enix, il ne fait aucun doute que le studio néerlandais va pouvoir adapter son savoir-faire aux titres de Sony. Serait-ce un signe de la fin des exclusivités consoles ?