Sony veut continuer de lancer ses exclusivités PlayStation sur PC

À l'occasion de son Corporate Report 2020, Sony a confirmé sa volonté de porter davantage de ses titres exclusifs sur PC. Une politique que Microsoft a déjà adoptée depuis quelques années et qui semble inspirer Sony. Mais peut-être pas pour les mêmes raisons.

Ce n’est plus vraiment un secret : après Horizon Zero Dawn ou encore Death Stranding, Sony veut lancer d’autres de ses exclusivités sur PC, à l’image de ce que Microsoft fait déjà depuis quelques années avec des jeux disponibles dès leur sortie sur PC et Xbox One (et jouable sur les deux pour un seul achat dématérialisé via la fonction Play Anywhere). Dans son Corporate Report 2020, le constructeur nippon explique ainsi sans détours qu’il continuera d’étudier « la possibilité d’étendre [ses] titres exclusifs à la plateforme PC, afin de générer une plus grande croissance de [sa] rentabilité ».

Il faut dire qu’en la matière, les plans de Sony pourraient avoir un double intérêt : permettre à ses licences de rapporter plus d’argent en touchant une plus large audience, mais aussi, et pourquoi pas, servir de produit d’appel pour la PlayStation 5 en étalant un savoir-faire et une qualité de jeu console séduisants.

Sony semble miser sur une stratégie différente de Microsoft pour le monde PC

Comme le note Neowin, la firme a en effet lancé Horizon Zero Dawn sur PC a un moment fort opportun : quelques mois avant l’arrivée de la PlayStation 5 sur le marché, et peu ou prou au même moment que l’annonce, sur cette nouvelle console, d’un nouvel opus pour la licence développée par les Néerlandais de Guerrilla Games. L’idée pourrait donc être d’encourager les joueurs PC ayant apprécié le titre, à jouer à sa suite, cette fois sur PS5.

Contrairement à Microsoft qui lance ses exclusivités sur PC et Xbox dès leur sortie, Sony miserait pour sa part plutôt sur des lancements de ses titres ‘first-party‘ d’abord sur PlayStation, puis sur PC quelques mois ou années plus tard. Un bon moyen d’inciter à l’achat de la console pour profiter dès le premier jour des dernières exclusivités.

En marge, Sony a aussi profité de son rapport pour faire part de ses intentions, cette fois en matière d’investissements. La marque indique notamment vouloir « Investir dans, ou acquérir, des entreprises dotées d’une créativité abondante et de technologies de pointe pour créer des studios mondiaux (WWS) ». Une stratégie qui pourrait lui permettre d’étoffer encore un peu un portfolio déjà très aguicheur et doper les exclusivités de ses PlayStation Studios pour la PS5.