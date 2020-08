PS5 : Sony ouvre les inscriptions aux précommandes aux États-Unis, la France n’est pas concernée

Sony a ouvert les inscriptions pour sa boutique américaine afin de préparer les précommandes de la PlayStation 5. Un processus qui concerne uniquement la boutique américaine et qui ne révèle ni le prix ni la date de sortie de la console.

Nous approchons de la fin du mois d’août, et nous ne connaissons toujours pas le prix ni la date de sortie de la PlayStation 5 de Sony ou de la Xbox Series X de Microsoft. Ce dernier a sans doute même une tout autre console à dévoiler pour sa nouvelle génération. Les deux constructeurs ne veulent visiblement pas annoncer ces informations en premier, au risque de laisser l’autre proposer un prix plus faible ou une sortie trop en avance. Résultat, les deux machines sont toujours officiellement prévues pour la fin de l’année, et vraisemblablement pour le mois de novembre, soit dans moins de trois mois, mais les deux marques doivent commencer l’organisation des précommandes.

Sur ce point, c’est Sony qui se lance en premier aux États-Unis, avec sa boutique PlayStation.

Pour aller plus loin



Des inscriptions limitées par compte PlayStation Network

Il faut donc bien comprendre que la boutique PlayStation est une spécificité des États-Unis qui n’est pas disponible en France. Du moins, pas pour le moment. Outre-Atlantique, il sera possible de commander sa console de jeu directement chez Sony, comme on peut acheter un iPhone chez Apple, ou un smartphone Galaxy chez Samsung. Ici nous parlons donc du processus de précommande lancé par Sony la boutique, et non Sony le fabricant de PlayStation. Rien n’indique que les restrictions annoncées par Sony soient valables pour d’autres commerçants comme Amazon ou Gamespot (l’équivalent de Micromania). Ils pourront probablement eux-mêmes choisir leur politique de précommande.

Sony propose de s’inscrire sur sa boutique pour pouvoir y précommander la console et les accessoires. Il ne s’agit pas d’une inscription à une newsletter, mais bien d’un début de processus pour précommander la console. Dans sa FAQ, Sony précise d’ailleurs que cette inscription se limite à un compte PlayStation Network par transaction, sur le principe du « Premier arrivé, premier servi », et permettra de commander seulement les éléments suivants :

Une console (PlayStation 5 ou PlayStation 5 Digital Edition)

2 manettes DualSense

2 stations de recharge DualSense

2 casques Pulse 3D

2 télécommandes

2 caméras HD

Autrement dit, c’est surtout sur la console que la limitation est forte. Il s’agit probablement de s’assurer que les stocks peuvent tenir le plus longtemps possible, malgré la forte demande attendue, et d’éviter que de petits malins fassent de la spéculation sur les ruptures de stock et remplissent les rayons virtuels d’Ebay.

Les précommandes en France approchent forcément

Que signifie exactement cette nouvelle étape de la part de Sony pour le public européen, et en particulier ceux qui attendent en France de pouvoir précommander la fameuse console ? Que le stock de la PlayStation 5 devrait être initialement limité, comment souvent avec le lancement d’une console, et que la marque commence à préparer l’ouverture des précommandes. On peut raisonnablement s’attendre à en savoir plus dans les semaines à venir, mais avec un lancement prévu dans probablement moins de trois mois maintenant, comment pourrait-on s’attendre à autre chose ?