Xbox Series X : le mois de lancement confirmé, le jour se précise

La date de sortie de la Xbox Series X se précise. Microsoft a confirmé une sortie en novembre tandis que plusieurs éléments pointent vers le premier vendredi du mois.

C’est officiel ! Dans un post de blog, Microsoft a confirmé que sa future console de jeux, la Xbox Series X, sera lancée en novembre 2020. La machine s’accompagnera de « milliers de jeux sur quatre générations » en prenant en compte la rétrocompatibilité avec les consoles précédentes du constructeur. L’un d’eux manquera néanmoins à l’appel : Halo Infinite, repoussé à 2021.

Le premier vendredi se précise

Outre cette annonce officielle, plusieurs indices pointent vers une sortie le 6 novembre. Tout d’abord, il s’agit d’un vendredi, jour généralement choisi pour les gros lancements sur le marché du jeu vidéo.

De son côté, Tom Warren, journaliste de The Verge, indique avoir reçu d’une source la photo d’un carton contenant les manettes à destination des revendeurs. Sur celui-ci, on peut lire « ne pas vendre ou afficher avant le 6 novembre 2020 ». Parallèlement à cela, certains ont déjà réussi commander, grâce à une erreur, la nouvelle manette — ce qui a confirmé que le nom de la LockHart est bien Xbox Series S — et la garantie de celle-ci s’étend jusqu’au… 5 novembre 2021, soit exactement un an après la date présumée du lancement de la Xbox Series X.

Tout semble donc indiquer que la future console de Microsoft sortira bien le premier vendredi de novembre, pile à temps pour être disponible au Black Friday (le 27 novembre) et pour les fêtes de Noël.

Encore des éléments à dévoiler

Il reste encore un certain nombre d’éléments à dévoiler autour du lancement des consoles de cette fin d’année. Tout d’abord le prix, qui n’est toujours pas révélé, mais aussi la date de sortie de la PlayStation 5 et le line-up complet des deux consoles. Sans Halo, Microsoft est amputé de l’une de ses plus belles cartes et devra donc miser sur des licences d’éditeurs tiers (Assassin’s Creed Valhalla, Dirt 5….), d’anciens succès remis au goût du jour (Forza Horizon 4, Destiny 2…) et surtout de quelques exclusivités de son Game Pass comme The Medium ou Scorn.