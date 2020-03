Contrairement à la PS5, la Xbox Series X est 100% rétrocompatible

Sony a annoncé que la PlayStation 5 ne serait pas capable de faire tourner tous les jeux de la PS4. Confiant, Microsoft promet à nouveau que la Xbox Series X sera bien entièrement rétrocompatible.

Cette semaine était riche en actualité dans le domaine du jeu vidéo puisque et Microsoft et Sony ont dévoilé les versions définitives des caractéristiques de leurs nouvelles consoles, les Xbox Series X et PlayStation 5.

Une rétrocompatibilité partielle pour la PS5

L’une des déceptions de la présentation de la PS5 était sans aucun doute la question de la rétrocompatibilité. D’une part, les jeux PS1, PS2 et PS3 ne seront pas compatibles comme l’évoquaient certaines rumeurs, mais surtout même le catalogue de la PS4 ne sera pas entièrement géré par la PS5.

Sony a annoncé qu’au lancement, seule une partie des 100 jeux les plus populaires de la PS4 seraient compatibles avec la PS5 sans donner une liste précise. Sur les 4000 jeux publiés sur PS4, cela ne représente que 2,5% de la ludothèque PS4. Cela signifie que si vous troquez votre PS4 pour une PS5, vous perdrez l’accès à certains de vos jeux.

Microsoft promet une rétrocompatibilité totale

Depuis les premières annonces autours de la Xbox Series X, Microsoft a toujours promis une rétrocompatibilité de la Series X avec les jeux Xbox One, faisant suite à la vision du fabricant de gommer les différences entre générations.

L’annonce de Sony a pu créer des doutes chez les joueurs qui se demandent si l’intégralité des jeux Xbox One sera réellement jouable sur la Xbox Series X dès le lancement.

Un responsable Xbox a pris la parole sur le forum Resetera pour le confirmer. On peut y lire que « tous les jeux qui tournent sur Xbox One tourneront sur la Xbox Series X ». Une confirmation limpide. Cela intègre donc également les jeux Xbox et Xbox 360 déjà compatibles avec la Xbox One.

Il précise que les jeux tourneront mieux par défaut sur la Xbox Series X, à la manière de ce qui avait été fait en passant de la Xbox One à la Xbox One X. La firme pourrait proposer par exemple un mode HDR automatique, ou une amélioration de la définition.

Dernière précision importante, que Microsoft avait déjà annoncé : tous les accessoires et en particulier toutes les manettes de la Xbox One fonctionneront avec la Xbox Series X.

Ces dernières recevront une mise à jour du firmware à la sortie de la Xbox Series X pour bénéficier du dynamic latency input, permettant de réduire radicalement la latence entre la manette et la console.