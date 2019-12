Xbox Series X : Microsoft promet la rétrocompatibilité Day One avec vos anciens jeux

Soucieux de ne pas reproduire les erreurs commises lors du lancement de sa Xbox One, en 2013, Microsoft annonce dès maintenant que la Xbox Series X sera capable de lancer à la fois les titres Xbox One, Xbox 360 et Xbox. Une fonctionnalité attendue dès la sortie de la prochaine console du géant de Redmond.

Votre catalogue de titres Xbox One, Xbox 360 et Xbox, mais aussi votre GamerScore, vos listes d’amis, succès et sauvegardes vous accompagneront sur la prochaine Xbox. C’est la promesse faite par Phil Spencer auprès du média spécialisé GameSpot. Le patron de la division Xbox a indiqué que l’objectif de Microsoft est de proposer cette fonctionnalité dès le lancement de la Xbox Series X. Reste que si GameSpot évoque bien une rétrocompatibilité pour l’ensemble des titres Xbox One, il semble à nouveau que seulement certains titres Xbox et Xbox 360 seront compatibles avec la Series X, annoncée officiellement par Microsoft la semaine dernière.

Microsoft veut prendre soin de votre « héritage » de joueur Xbox…

« Nous voulions nous assurer que, day one, nous pourrions proposer la compatibilité promise, j’ai donc joué à quelques jeux Xbox 360 sur ma Series X, mais aussi à des jeux Xbox One. C’était juste pour m’assurer que l’on puisse le faire dès le lancement », a expliqué Phil Spencer au micro de GameSpot.

« Nous avons des milliers de jeux Xbox One aujourd’hui », a pour sa part indiqué Jason Ronald, un autre cadre de la division Xbox, toujours à GameSpot. « Nous souhaitons que ces jeux soient en mesure de vous suivre, mais nous voulons aussi que vos services vous accompagnent. Nous voulons que votre héritage de joueur vous suive, qu’il s’agisse de votre GamerScore, de votre liste d’amis, de vos succès ou encore de vos sauvegardes. Tout cela doit vous suivre pour qu’il n’y ait pas de barrière pour vous lorsque vous penserez à migrer sur la nouvelle génération ».

… Mais Microsoft a du pain sur la planche

Cette rétrocompatibilité annoncée pour les trois précédentes générations de consoles de jeu de Microsoft implique toutefois un gros travail de portage. « Il y a eu beaucoup de travail pour pouvoir mettre en place cette compatibilité à travers ces générations », a indiqué Phil Spencer. « Par conséquent, et vous vous en souvenez probablement, nous avons ralenti puis mis en pause notre programme de rétrocompatibilité Xbox 360 sur Xbox One », a-t-il ajouté.

Même message du côté de Jason Ronald, qui fournit toutefois plus de détails à GameSpot « Cela demande beaucoup de travail, même pour les titres Xbox One, parce que les jeux consoles sont la plupart du temps optimisés spécifiquement pour les capacités de la machine sur laquelle ils sont développés à l’origine ».

« [Avec la Series X], nous avons une toute nouvelle génération de machine. Avec une nouvelle architecture. Ceci étant nous avons conçu cette architecture en gardant la rétrocompatibilité en tête de manière à réduire le travail qu’elle implique. Mais je ne veux pas minimiser le travail que nos équipes abattent [pour permettre la rétrocompatibilité], car cela reste une énorme quantité de travail ».