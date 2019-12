« juste Xbox » : Microsoft clarifie le nom de ses consoles next gen

L'annonce de la Xbox Series X a suscité pas mal d'interrogations. Microsoft a décidé de clarifier le nom de sa nouvelle génération de console : Xbox.

Le communiqué de presse laissait plusieurs indices sur la nouvelle philosophie de Microsoft, mais cela n’a pas suffi pour éviter la confusion née de l’annonce de la Xbox Series X.

Après des errements de communications, qui ne sont pas sans rappeler les mésaventures de la présentation de la Xbox One, Microsoft a explicité le nom de sa nouvelle génération de console dans les colonnes de Business Insider.

Pour aller plus loin

Xbox Series X : quelle est sa taille ? On a fait le calcul et on...

La famille Xbox succède à la famille Xbox One

Après la Xbox, la Xbox 360 et la Xbox One, voici désormais la « Xbox », ou plutôt les Xbox. En effet, Microsoft a finalement décidé d’abandonner un nom pour marquer cette génération, qui comprendra plusieurs modèles, et s’en explique dans son communiqué de presse.

Le nom Xbox est l’expression de notre histoire forte avec le jeu vidéo, de l’inébranlable passion de nos équipes, et de nos engagements envers à la fois nos fans et le futur du gaming chez Microsoft. Cela démontre notre conviction qu’une console de jeu doit se focaliser sur le jeu avant tout.

En abandonnant un nom pour marquer le nom de sa génération, Microsoft veut revenir à quelque chose de simple : « juste Xbox ». Cela va de pair avec sa stratégie d’amener une rétrocompatibilité complète avec les jeux Xbox One, mais aussi les jeux Xbox 360 et Xbox déjà rétrocompatibles.

Pour mieux comprendre ce changement, il faut comprendre ce que signifiait le nom « Xbox One ». Il s’agissait pour Microsoft de créer l’appareil unique (« the one ») au milieu du salon, l’intermédiaire media center qui vous permettrait d’accéder à tous vos contenus. Comme la firme l’indique dans son communiqué, en revenant à « Xbox », la marque montre qu’elle veut se recentrer sur le jeu vidéo.

Pour aller plus loin

Xbox Series X : puissance, design, jeux, prix, sortie... tout ce...

Mais alors pourquoi la Xbox Series X ?

Mais alors la nouvelle console de Microsoft est-elle juste « la Xbox » ou la « Xbox Series X » comme l’a firme la présenté au Game Awards 2019 ? En fait, la Xbox Series X est simplement la première représentante de cette nouvelle génération. « Series X » est donc le nom du modèle.

Microsoft a déjà indiqué en interview que le nom de cette nouvelle génération « Xbox » avait aussi été choisi pour facilement créer des dérivés. Comme une rumeur le laisse entendre, Microsoft pourrait donc ajouter une « Xbox Series S » à l’avenir, ou d’autres déclinaisons du nom.

Des déclinaisons imaginées par un fan. Crédit : CptOneEyedWilly

La Xbox One a finalement connu 4 modèles : la Xbox One, la Xbox One S, la Xbox One X et la Xbox One S All Digital Edition. Il faut comprendre la Xbox Series X au même titre que l’un de ces modèles.

Concrètement, en magasin, personne n’achètera simplement « une Xbox », mais plutôt un modèle bien précis, comme la « Xbox Series X ».

C’est d’ailleurs pour ça que la nouvelle manette de Microsoft, compatible Xbox One, Xbox Series X, et Windows 10, est simplement nommée « la manette sans fil Xbox », en lieu et place de « la manette sans fil Xbox One » qui existe aujourd’hui.

Une clarification qui peut prêter à confusion aujourd’hui, mais qui devrait devenir limpide en 2020.