Xbox Series S : le nom de la Lockhart présent sur le packaging d’une manette

Une manette de Xbox a été mise en vente par un revendeur tiers. Sur le carton de celle-ci on peut lire la liste des appareils compatibles, dont une certaine Xbox Series S.

Microsoft devrait annoncer selon toutes vraisemblances une nouvelle console ce mois-ci. Après avoir présenté la Xbox Series X plus tôt dans l’année, le constructeur s’apprêterait à présenter sa petite sœur, connue sous le nom de code Lockhart. Alors que l’évènement n’est toujours pas daté, le nom officiel de cette nouvelle machine vient peut-être d’être confirmé.

Xbox Series X|S

Un site de commerce a apparemment mis un bref instant en ligne la manette de la prochaine génération de consoles de Microsoft et un utilisateur de Twitter connu sous le nom de Zak S indique avoir eu le temps de l’acheter. TheVerge indique avoir vérifié l’information, lui donnant ainsi du crédit.

Sur le carton de cette manette, on peut lire la liste des appareils compatibles, dont la Xbox One, Windows 10, Android, iOS, mais aussi « les Xbox Series X|S ». Le nom de la Xbox Series S semble donc confirmé.

La manette de Xbox Series X et Series S // Source : Zak S

Rendez-vous d’ici trois semaines ?

Pour rappel, la Xbox Series S reprendrait dans les grandes lignes celui des Xbox One et offrirait une puissance bien plus réduite que la Xbox Series X. Il se murmure que la console serait notamment équipée de 7,5 Go de RAM pour une puissance GPU de 4 Teraflops (soit trois fois moins que la Series X). Elle permettrait cependant de faire tourner les jeux du Xbox Game Pass et xCloud, et non de reprendre les capacités de la Xbox Series X comme c’est le cas avec la PS5 Digital Edition chez Sony.

Microsoft aurait pour ambition de présenter sa nouvelle console dans le courant du mois d’août, plutôt vers la fin du mois. Rendez-vous dans 3 semaines donc pour vérifier cela.