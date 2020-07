Xbox Series X : Halo Infinite, Fable, Forza Motorsport, The Medium, Tetris…. les jeux annoncés sur la future console

Microsoft a présenté ce jeudi ses futurs titres exclusifs et notamment ceux qui porteront la prochaine console Xbox Series X. Le retour des valeurs sûres tels Halo Infinite, Fable ou encore Forza Motorsport, mais aussi des titres prometteurs comme The Medium, Avowed, des expériences plus marquantes comme Tell Me Why des Français de Dontnod... ou de l'inattendu comme Tetris !

Faute d’E3 cette année, Xbox continue sa communication prélancement de la future console Xbox Series X. Le Xbox Games Showcase programmé ce jeudi faisait la part belle aux jeux attendus dans les prochains mois et notamment ceux des Xbox Game Studios. Plus d’une trentaine de jeux ont été montrés, dont 10 en exclusivité mondiale et des titres exclusifs de 9 des 15 Xbox Game Studios.

Halo Infinite

Le Master Chief est officiellement de retour. Pour la première fois, Xbox a laissé glisser un peu de gameplay de son jeu-phare de la future Xbox Series X. Le jeu « le plus ambitieux » de la saga, promet 343 Industries. Les joueurs pourront s’affronter dans un univers encore plus vaste, avec de nouvelles mécaniques de gameplay (dont l’arrivée du grappin). Halo Infinite proposera de la 4K/60 fps.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Fable

Le « One more thing » du Showcase. Le prochain titre de Playground Games (Forza Horizon 4) s’est dévoilé tout en beauté visuelle, mais sans véritablement livrer de détails sur son histoire. Il semble s’agir d’un « nouveau départ » pour la franchise, sans doute un reboot du tout premier épisode. Il sera disponible sur Xbox Series X et PC Windows 10.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Forza Motorsport

Peu d’informations sur cette nouvelle déclinaison du célèbre jeu de simulation de courses signé Microsoft. Le titre est en cours de développement et est attendu sur Xbox Series X et PC Windows 10. On sait seulement que les joueurs de l’univers Forza seront connectés entre eux. Xbox annonce du raytracing dans Forza Motorsport qui tournera aussi en 4K/60 fps.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Tell me why

Le prochain titre signé Dontnod (Life is Strange, Remember Me, Vampyr) sera une exclusivité Xbox. L’histoire des jumeaux Tyler et Alyson qui tentent de percer un mystère entourant leur enfance et un terrible événement. Ils vont pouvoir interagir avec leurs souvenirs, choisir leur voie en fonction de leur sensibilité et de leur histoire personnelle. Un jeu narratif et un premier épisode attendu le 27 août.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Avowed

Le troisième jeu de la soirée présentée par le studio Obsidian (avec Grounded et l’extension de The Outer Worlds). Un jeu de rôle à la première personne dans un univers qui n’est pas sans rappeler Game of Thrones ou Le Seigneur des anneaux dans ces premières images. Un balade dans le monde fantastique baptisé Eora.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

The Medium

Un jeu d’horreur et de survie dans lequel vous incarnez une medium qui doit résoudre un étrange mystère, dans une station balnéaire abandonnée. Il faudra résoudre des énigmes sur plusieurs plans, entre deux réalités, selon la tournure des événements et les esprits que vous allez croiser. Disponible fin 2020.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

As Dusk Falls

Un jeu interactif à la patte graphique original. Le jeu se déroule dans le sud-ouest américain et traite de la résilience, de sacrifice et d’histoires multigénérationnelles. Le jeu suit le destin de deux familles pris au coeur d’un drame.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Tetris Effect : Connected

La surprise du chef ! Le célèbre jeu de stratégie qui fit les beaux jours de la Game Boy –et en mode Battle Royale sur la Nintendo Switch– arrive en mode multijoueur compétitif et en coopératif, en ligne et en local. De nouveaux modes sont promis pour ce jeu attendu en fin d’année sur Xbox Series X, Xbox One et PC.

Les autres jeux annoncés :