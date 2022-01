Une année 2022 pleine de promesses : voici ce que l’on attend le plus

L'année 2022 s'annonce déjà riche en nouveautés. Alors que certains produits évolueront timidement, d'autres pourraient avoir le droit à de tout nouveaux design et des changements majeurs. Voici notre sélection.

L’année 2021 est derrière nous et l’on peut déjà se projeter sur ce qui nous attend dans l’année à venir. Certains constructeurs ont déjà promis de belles choses, alors que d’autres sont naturellement déjà attendus par les fans, sans confirmation officielle. Voici un tour d’horizon des nouveautés les plus importantes à attendre en 2022.

Le Samsung Galaxy S22

On attend évidemment beaucoup de nouveaux smartphones en 2022 : les prochains Xiaomi et Redmi, le prochain OnePlus, la nouvelle gamme d’iPhone ou encore les futurs smartphones pliables, mais celui que l’on attend d’abord, et en majorité, sera sans aucun doute le Galaxy S22 de Samsung.

Le nouveau fleuron de la marque devrait être présenté au début de l’année et devra proposer des nouveautés intéressantes pour nous faire oublier ses excellents prédécesseurs. On attend notamment un SoC bien plus performant équipé d’un GPU Radeon, une charge très rapide et des changements de design intéressants.

L’Apple MacBook Air M2

Depuis 2020, Apple fait tourner les têtes du monde de l’informatique avec ses nouveaux Mac équipés de puces Apple Silicon. L’année 2021 a été marquée par le lancement à succès des MacBook Pro surpuissants en toute occasion. Pour 2022, Apple devrait s’attaquer au MacBook Air.

En effet, pour le MacBook Air M1, Apple s’était contenté du service minimum pour entamer sa transition. Le MacBook Air M2 attendu pour 2022 devrait, lui, avoir droit à un design entièrement repensé. On espère y retrouver les coloris chatoyants des iMac, un design ultrafin à la hauteur des prouesses des puces ARM et une puce Apple M2 de nouvelle génération plus performante.

La Google Pixel Watch

Parmi les objets connectés attendus, nous retenons avant tout la Google Pixel Watch. Après le rachat définitivement acté de Fitbit au début de l’année 2021, Google devrait sortir pour la première fois une montre connectée sous son propre nom. Face à l’Apple Watch, ce nouvel appareil tournera évidemment sous Wear OS et sera capable de mesurer un grand nombre de données de santé.

Les premiers rendus de l’objet montrent un design en rondeur bien différent de l’Apple Watch et plus proche de ce qu’un Withings peut proposer. La conception serait également réalisée avec Samsung, notamment pour l’intégration d’un SoC performant. Les deux marques ont commencé à collaborer pour rapprocher Tizen et Wear OS sous le même toit.

GeForce RTX 4000, Radeon RX 7000 et Intel Arc

On a encore du mal à trouver des cartes graphiques GeForce RTX 3000 en stock et l’on passerait déjà à la prochaine génération ? C’est bien ce qui semble se dessiner pour 2022. D’abord avec le lancement des cartes Intel Arc, avec l’architecture Alchemist. Le géant du processeur va donc concurrencer AMD et Nvidia chez les joueurs de jeu vidéo et entend bien se faire une place sur le marché prisé des cartes graphiques. On attend forcément avec impatience de voir ce que la marque pourra proposer.

AMD et Nvidia ne vont pas se tourner les pouces pendant ce temps. Le premier est au travail sur sa nouvelle architecture RDNA 3 dont une feuille de route officielle plaçait la sortie pour 2022. En face, Nvidia prépare Ada Lovelace pour ses RTX 4000, dont les premières rumeurs promettent une puissance graphique record au prix d’une consommation en hausse. Espérons que cette nouvelle génération aura droit à des prix plus doux et des stocks plus généreux.

Le Sony PlayStation VR 2

Alors que Facebook et Oculus vont profiter de 2022 pour bien assurer leur transition vers Meta, ce qui devrait notamment permettre d’utiliser les casques Meta Quest sans compte Facebook, le marché de la VR sera surtout bouleversé par PlayStation. Après le petit succès du PlayStation VR sur PS4, Sony a promis de revenir en force en 2022 avec un nouveau casque de VR.

Cette fois, pas question de faire un casque de réalité virtuelle « au rabais », notamment en réutilisant des manettes PS Move peu adaptées. Le PlayStation VR nouvelle génération offrira des manettes héritées de la DualSense pour mieux nous immerger dans le monde virtuel. Le casque lui-même s’il est toujours filaire, devrait être dotées de nouvelles technologies impressionnantes : ultra haute définition, vibration et suivi du regard. Associé à la puissance de la PS5, le jeu vidéo hollywoodien de Sony prendrait une nouvelle dimension.

Matter pour une domotique enfin unifiée ?

Pour la maison connectée, c’est vers Matter que les regards vont se tourner en 2022. Derrière ce nom se cache un projet de création d’un standard de la domotique. Ce n’est pas la première fois qu’on nous promet ce genre de choses, mais cette fois, Apple et Google ont annoncé la compatibilité de leurs écosystèmes avec Matter. Ce n’est pas tout, en plus des deux géants, Matter réunit d’autres grands noms du secteur comme Somfy, Legrand, Amazon ou encore Ikea.

La pandémie a malheureusement ralenti la progression de ce standard, mais l’organisation espère bien sortir les outils de développement et certifier les premiers appareils compatibles en 2022.

