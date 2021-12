Pixel Watch : la première montre de Google arriverait l’an prochain

Le site Business Insider a appris que Google lancerait bel et bien sa première montre connectée l'an prochain, sous sa propre marque.

Cela fait maintenant plusieurs années que des rumeurs constantes évoquent la mise en chantier d’une montre Google Pixel Watch. Il faut dire que si la firme de Mountain View est à l’origine du système Wear OS, elle n’a pour l’heure lancé aucune montre connectée en tant que constructeur. Cela pourrait finalement changer dès l’an prochain comme l’affirme Business Insider.

Le site a en effet appris que Google préparerait un lancement en 2022 pour sa toute première montre connectée, connue jusqu’à présent sous le nom de Pixel Watch et, en interne, sous le nom de code Rohan. « L’appareil, qui est appelé Rohan en interne, présentera la dernière version du système pour montres de Google aux consommateurs et aux partenaires d’après des documents consultés par Insider et plusieurs employés actuels ou passés », indique Business Insider.

Le site américain a également obtenu quelques informations quant au design de la première toquante numérique de Google : « Contrairement à l’Apple Watch, la montre connectée de Google est ronde et n’a pas de bords physiques d’après des rendus artistiques obtenus par Insider et les employés qui l’ont vue. Comme l’appareil d’Apple, elle permettra de mesurer des données de santé et d’activité ». Parmi ces différentes mesures de santé, on peut bien évidemment s’attendre à un cardiofréquencemètre, mais également à un décompte du nombre de pas dans la journée. Comme pour la plupart des montres sous Wear OS, la Google Pixel Watch nécessitera par ailleurs une recharge quotidienne, recharge qui s’avère pour l’heure encore particulièrement lente.

Une montre lancée sous la marque Google, et non pas Fitbit

Si Google a patienté aussi longtemps avant de lancer sa propre montre connectée, on peut penser que la firme attendait le rachat de Fitbit pour s’en charger. Il semble que ce ne soit finalement pas le cas et que la Pixel Watch ne soit pas lancée par la marque de montres et de bracelets connectés, rachetée en début d’année par Google. Fitbit compte bel et bien lancer des montres sous Wear OS, mais la Pixel Watch sera une montre Google, et non pas Fitbit.

Pour l’heure, on ignore encore quand Google compte présenter sa montre connectée. Deux fenêtres semblent s’ouvrir à en croire les précédentes présentations de produits de la firme. On pourrait ainsi découvrir la Pixel Watch à l’occasion de la conférence Google I/O, en mai prochain, ou à la rentrée de septembre, lors de la traditionnelle conférence Made by Google.

