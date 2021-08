Intel Arc : nouvelles informations sur les caractéristiques des cartes graphiques

Intel va lancer ses premières cartes graphiques en 2022. La firme a dévoilé les contours de l'architecture des premiers GPU.

La conférence Intel Architecture Day était avant tout consacrée au retour en force promis par Intel sur les CPU face à ARM et AMD. Sur le marché du jeu vidéo, Intel a tout à prouver pour se faire une place à côté des GeForce et des Radeon. Ce sera la lourde tâche des cartes graphiques Intel Arc dont la sortie est prévue pour 2022. En attendant plus de détails, Intel a commencé dessiné les contours de ses cartes graphiques.

Du hardware de dernière génération

Sans rentrer en profondeur dans les détails de l’architecture Alchemist, la première architecture utilisée par les cartes graphiques Intel Arc, la firme a donné quelques informations. Chaque GPU Alchemist sera fabriqué à partir de Xe-Core, le composant de base de l’architecture pour le calcul 3D. Chaque Xe Core est composé de 16 Vector Engines et 16 Matrix Engines, capable d’utiliser l’instruction XMX pour l’IA utilisée notamment par XeSS.

Surtout, les cartes graphiques intégreront du hardware dédié au ray tracing, au même titre que les Radeon et GeForce de dernières générations. Intel ne sera donc pas à la traine.

Intel a également confirmé un support des Mesh Shader et du Sampler Feedback, deux autres composants de DirectX 12 Ultimate que les jeux next-gen vont utiliser de plus en plus. Intel a également travaillé le support de Unreal Engine 5 et Unity dans sa stack logiciel.

Pour fabriquer ses GPU, Intel ne se reposera pas sur ses propres usines, mais sur un partenaire : TSMC. En effet, les cartes graphiques Intel Arc utiliseront le procédé 6 nm de TSMC. Pour rappel, les cartes graphiques RX 6000 d’AMD utilise TSMC 7 nm et les cartes graphiques RTX 3000 de Nvidia utilise Samsung 8 nm.

Une suite logicielle au niveau

L’écosystème logiciel est également très important pour concevoir un bon produit. Sur ce point, en plus de sa technologie Intel Xe SS qui va devoir concurrencer Nvidia DLSS et AMD FSR, Intel a fait plusieurs promesses.

On retient surtout la mention d’une « AI Assisted Virtual Camera » qui semble proche dans l’idée de ce que pourrait proposer Nvidia Broadcast : utiliser la puissance du GPU pour faire du traitement sur l’image d’une webcam comme supprimer l’arrière-plan. Lors de la présentation, Intel a également mentionné l’utilisation des technologies d’encodage et de décodage vidéo. Cela devrait permettre de concurrencer NVENC de Nvidia pour permettre aux joueurs de streamer. C’est notamment important pour les créateurs de contenu sur YouTube et sur Twitch.

Beaucoup de promesses

Évidemment, tout cela reste à l’état de promesses pour le moment. On est en revanche impatient de pouvoir tester tout cela. L’arrivée d’un troisième concurrent sur le marché des puces graphiques pour le jeu vidéo sur PC pourrait être très bénéfique pour les consommateurs.

Le lancement des premières Intel Arc est prévu pour le premier trimestre 2022. Intel n’est pas là pour faire de la figuration. Le géant a déjà prévu les 3 générations de GPU sur sa roadmap qui succéderont à Alchemist.