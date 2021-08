Intel Xe SS : la technologie promet de réunir le meilleur de Nvidia DLSS et AMD FSR

Lors de son Architecture Day 2021, Intel a levé le voile sur Intel Xe Super Sampling. Une nouvelle technologie qui pourrait avoir un grand impact dans le jeu vidéo.

Intel veut très sérieusement se lancer sur le marché de la carte graphique visant les joueuses et les joueurs de jeux vidéo. La firme a déjà dévoilé que ses produits utiliseraient la marque Intel Arc et que la première génération basée sur l’architecture « Alchemist » serait prête pour 2022. Pour réellement concurrencer les cartes AMD Radeon et Nvidia GeForce, Intel va devoir faire ses preuves tant sur la qualité de son hardware que sur ses technologies logicielles.

On le répète régulièrement dans nos tests, le logiciel est devenu presque aussi important que le hardware pour choisir sa carte graphique. L’optimisation des pilotes graphiques, les partenariats avec les développeurs de jeux, les fonctions logicielles comme l’enregistrement d’écran ou encore la possibilité de streamer ses parties pour jouer à distance sont autant d’éléments qu’il faut désormais prendre en compte. Lors de son Architecture Day 2021, Intel est revenue sur la technologie la plus importante de toutes, elle portera le nom Intel Xe SS.

Le meilleur de Nvidia DLSS

Intel Xe Super Sampling, ou Intel Xe SS, est la technologie d’Intel pour upscaler une image en temps réel par intelligence artificielle. Comme Nvidia DLSS, Intel veut utiliser cette technologie pour améliorer les performances des jeux. Plus concrètement, la carte graphique fait un rendu de jeu 3D en Full HD, puis utilise Intel Xe SS pour passer l’image en 4K. En principe, on a donc la fluidité du jeu en Full HD et la qualité d’image d’un jeu en 4K. Le DLSS l’a montré : cette méthode peut fonctionner et même proposer dans certains cas une image de meilleure qualité qu’un rendu 4K natif.

Comme le DLSS, la technologie Intel Xe SS s’insère dans le processus de création de l’image du jeu et tire parti du hardware dédié à l’intelligence artificielle d’Intel.

Et le meilleur d’AMD FSR

Ce n’est pas tout, lors de sa présentation, Intel a promis de prendre une approche ouverte pour cette technologie à la manière de la proposition AMD FSR. Le SDK et les outils de Intel Xe SS devraient notamment être « ouvert » et proposé dès ce mois-ci aux développeurs. C’est un élément qui a été reproché à Nvidia. Si DLSS est très convaincant, c’est une boite noire assez mystérieuse. En challenger, Intel tente le coup de l’ouverture pour rapidement convaincre les développeurs d’adopter sa solution.

Par ailleurs, si Intel compte utiliser XeSS avec des instructions XMX très performantes pour cette tâche sur ses propres cartes graphiques Intel Arc, la firme a aussi annoncé le support des instructions DP4a. Cela signifie que Xe SS sera compatible avec les puces gérant ces instructions : c’est le cas des GeForce depuis la génération GTX 1000. Intel prévient que cette version offrira moins de performances, mais il faudra bien sûr tester tout ça en pratique.

Quoi qu’il en soit, Intel veut couvrir tous les fronts avec sa proposition.