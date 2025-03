L’imposante et puissante enceinte Marshall Woburn III profite d’une baisse de prix de 200 € sur Amazon

Puissante (150 W), massive et stylée, la Marshall Woburn III est une grosse enceinte qui promet de faire trembler votre pièce. La bonne nouvelle, c’est qu’on la trouve à 399,99 euros au lieu de 599 euros sur Amazon.

L’enceinte Marshall Woburn III. // Source : Marshall

L’enceinte Marshall Woburn III fait sans conteste partie des modèles les plus aboutis de la marque britannique. Il faut dire qu’avec sa puissance de 150 W, l’expérience immersive qu’elle offre et son design emblématique très rock’n’roll, cette référence coche bien des cases et saura ravir les amateurs de gros son en soirée. Assez onéreuse en temps normal, cette enceinte bénéficie heureusement d’une réduction de 200 euros.

Les points essentiels de la Marshall Woburn III

Un design soigné

Une puissance de 150 W

La technologie Bluetooth 5.2

Actuellement affichée à 599 euros sur le site officiel de la marque, l’enceinte Marshall Woburn III est aujourd’hui disponible en promotion à 399,99 euros sur Amazon.

Une enceinte qui ne passe pas inaperçue

Avec sa forme de bloc rectangulaire, son revêtement aspect cuir, sa grille, son logo doré et ses boutons de commande en laiton, l’enceinte Marshall Woburn III ressemble fortement aux emblématiques amplis de la marque britannique. Un design rétro iconique dont on ne se lasse pas. Et mention spéciale, d’ailleurs, pour sa conception sans PVC comprenant du plastique recyclé et des matériaux vegan.

La Marshall Woburn III est par ailleurs une enceinte assez massive, qui pèse 7,4 kg et dont les dimensions de 46 x 38 x 26 cm suffisent à la ranger parmi les modèles imposants qui n’ont pas vocation à être déplacé constamment. D’autant plus qu’elle doit être branchée en permanence, puisqu’elle n’est pas équipée d’une batterie. Elle peut se connecter en Bluetooth (5.2) à tous vos appareils compatibles, mais on peut aussi y brancher un appareil en analogique grâce à son entrée RCA ou à sa prise de 3,5 mm. Notez aussi que son port HDMI lui permettra d’être utilisée plus facilement avec un téléviseur.

Une belle puissance sonore pour vos soirées

Avec son amplificateur de 90 pour les woofers, ses deux amplificateurs 15 W pour les médiums et ses deux amplificateurs de 15 W pour les tweeters, la Woburn III, qui délivre donc une puissance de 150 W, est parée pour animer vos soirées et vous offrir une expérience bien immersive. La marque promet en plus des médiums bien clairs, des aigus nets et des basses profondes ; on fait tout à fait confiance à l’expertise de Marshall, réputée dans le secteur de l’audio depuis de nombreuses années.

Le fabricant a même ajouté une fonction Dynamic Loudness built-in, qui permet d’ajuster l’équilibre tonal et ainsi de garantir un son de qualité, qu’importe le volume sélectionné. Notez aussi que les aigus et les basses peuvent être contrôlés directement depuis l’enceinte, ou sur l’application Marshall Bluetooth, pratique pour configurer l’enceinte, mais pas indispensable non plus. Enfin, sachez que la Marshall Woburn III est aussi dotée d’une fonctionnalité de compensation du placement, qui permet de placer l’enceinte où vous le désirez, avant d’ajuster son acoustique dans l’app.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles taillés pour les soirées, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures enceintes sono du moment.

