L’USB-C des iPhone 15 va démocratiser le Hi-Fi mobile, en voici le parfait exemple

L’introduction du port USB-C sur les modèles iPhone 15 et iPhone 15 Pro élargit considérablement les possibilités d'utilisation d'accessoire. Dont le FiiO KA13.

L’USB-C, qui est déjà présent sur une multitude d’appareils, dont les Mac, PC et appareils Android, permet une connexion simplifiée et universelle. Vous le savez déjà. On peut donc y brancher le FiiO KA13.

Ce dongle, malgré sa petite taille, est un concentré de technologie permettant de transformer votre smartphone en un lecteur hi-fi, comme promis par FiiO.

Seulement USB 2.0

Le FiiO KA13, se satisfaisant de l’USB 2.0, est compatible avec ces nouveaux smartphones Apple, mais également avec des modèles plus anciens grâce à un adaptateur Lightning. Avec les smartphones Android, aussi.

À l’extrémité du dongle, les utilisateurs trouveront un port AUX 3,5 mm et une prise casque symétrique 4,4 mm. Doté de deux puces DAC Cirrus Logic CS43131, le FiiO KA13 est capable de décoder de la musique haute résolution jusqu’à 32 bits à 384 kHz, ainsi que du DSD256.

Cela signifie que les audiophiles peuvent s’attendre à une expérience sonore riche et détaillée, directement depuis leur smartphone. Avec une puissance de sortie de 170 mW, et même de 550 mW en mode bureau (activable via un curseur sur le boîtier), le dongle peut alimenter des écouteurs haut de gamme. Vous pouvez ajuster le son grâce à l’application FiiO Control.

Toutefois, cette performance sonore a un coût en termes de consommation d’énergie. Alimenté directement via la connexion USB-C, l’utilisation du FiiO KA13 peut affecter l’autonomie du smartphone connecté, ce qui est un élément à prendre en considération lors de l’utilisation prolongée.

Le FiiO KA13, pesant seulement 18,5 grammes, n’est pas simplement un dongle léger et portable. Avec un écran de visualisation et un éclairage RVB subtil indiquant la qualité audio, il est aussi intuitif et esthétiquement réussi.

C’est l’outil idéal pour les audiophiles souhaitant exploiter pleinement la qualité sonore lossless d’Apple Music, par exemple, qualité souvent perdue lors de la transmission via Bluetooth. Grâce au FiiO KA13, votre iPhone 15 se transforme en un lecteur haute résolution.

Le FiiO KA13 est donc un petit gadget qui s’adresse à un public très précis : ceux qui recherchent la meilleure qualité audio possible depuis leur smartphone, sans avoir à utiliser un lecteur dédié. Pour les audiophiles qui possèdent déjà des écouteurs de haute qualité et un iPhone 15 ou 15 Pro, l’investissement dans le FiiO KA13 peut être une étape logique pour améliorer encore davantage leur expérience d’écoute.

Une idée de premier setup

Si vous envisagez de vous équiper pour la première fois, sachez qu’il n’est pas nécessaire de dépenser une fortune. Certes, il existe des casques audio qui peuvent coûter jusqu’à 1 500 euros, voire plus. Cependant, des options plus économiques sont également disponibles pour vous initier au monde du son Hi-Fi sans vous ruiner.

Par exemple, vous pouvez opter pour le dongle FiiO KA13, qui est proposé à moins de 100 euros. Associez-le à un casque Sennheiser HD 560S, disponible à environ 150 euros. Avec cette combinaison, pour un investissement inférieur à 250 euros, vous obtiendrez un setup pour explorer et apprécier la qualité du son Hi-Fi en déplacement.

Cela vous permettra d’expérimenter et de savourer la musique haute définition sans devoir immédiatement investir dans du matériel haut de gamme plus coûteux.

